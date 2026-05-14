Hatszázezer forintos macska ellopásával vádolják az egyik állatmentő egyesület vezetőjét, azt állítja, leadták neki a Maine Coont

Azzal vádolják az egyik Pest megyei állatmentő egyesületnek a vezetőjét, hogy ellopott egy hatszázezer forintot érő maine coon fajtájú macskát. A vádhatóság szerint a férfi tudta, hogy kié az elkóborolt állat, de nem adta vissza a gazdájának, hanem inkább hazavitte és megtartotta magának.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt felelte, hogy az Érdi Járási Ügyészség pénzbüntetést kért a minősített lopás bűntettével vádolt férfira.

A vádirat szerint az állatmentő egyesület vezetője több éve ismerte a macska gazdáját, aki 2021 júniusában több százezer forintért Oroszországból egy main coon fajtájú macskát vásárolt.

A cica 2022 tavaszán kétszer is megszökött hazulról, és egyik alkalommal pont a terhelt vitte vissza azt a tulajdonosnak. Bő négy évvel ezelőtt azonban a méregdrága macska harmadik alkalommal is elkóborolt.

Hazavitte a méregdrága macskát

A macskára az állatmentő egyesület vezetője talált rá. A férfi tudta, hogy kié az állat, de azt inkább hazavitte a saját otthonába. A gazdája napokon át kereste a cicát, szórólapokat nyomtatott és egy közösségi oldalon is segítséget kért a házikedvenc megtalálásához. A tulajdonos az állatmentő egyesület felé is jelezte a cica ismételt eltűnését.

Több hónappal később a cica gazdája tudomást szerzett arról, hogy a macskája a terhelt házában lehet. Amikor a feleségével együtt elmentek az állatmentő egyesület vezetőjéhez, akkor meg is találták az elhanyagolt és lefogyott kedvencüket.

Az ügyész lapunknak azt mondta, hogy az állatmentő egyesület vezetője azzal védekezett a vallomásában, hogy nem ellopta a macskát, hanem egy ismeretlen személy leadta neki, mert külföldre költözött.

