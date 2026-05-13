Veszélyben a meztelenruhák? Ez az idei cannes-i filmfesztivál dresszkódja

A hétfőn kezdődött és május 23-ig tartó cannes-i filmfesztiválon szigorú öltözködési szabályzatot vezettek be, és hivatalosan is tiltólistára kerültek az áttetsző öltözékek és az extravagáns, túl hosszú uszályok.

A fesztivál alapszabálya szerint

tilos a meztelenség a vörös szőnyegen, valamint a fesztivál bármely más területén illemi okokból. Tilos továbbá a terjedelmes öltözékek, különösen a nagy uszállyal rendelkezők, amelyek akadályozzák a vendégek forgalmát és bonyolítják az ülőhelyek elhelyezkedését a színházteremben

– idézi a PageSix a hivatalos francai weboldalról. A gálavetítéseken a sportcipők, táskák, hátizsákok és túlméretezett pénztárcák sem megengedettek.

A Grand Théâtre Lumière gálavetítésein estélyi ruha – hosszú ruha vagy szmoking – viselete kötelező, de koktélruha, „kis fekete ruha”, sötét nadrágkosztüm vagy elegáns felső fekete nadrággal is elfogadható.

Érdemes komolyan venni a szabályokat, mert aki megszegi azokat, azt kitiltják a vörös szőnyegről.

Alább a tavalyi nyitónap: