kisiklásvonatvasúti balesetnyugati pályaudvar
Belföld

Kisiklott egy motorvonat a Nyugatinál, korlátozták a pályaudvar forgalmát

Képünk illusztráció. Nagy Borbála / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 05. 14. 07:15
Képünk illusztráció. Nagy Borbála / 24.hu
Valószínűleg emberi hiba miatt történt a kisklás, mely három vágány forgalmát érinti, és hat az elővárosi közlekedés egy részére is.

Csütörtök hajnalban kisiklott egy motorvonat a Nyugati pályaudvar egyik váltójánál, emiatt három vágányon szünetel a forgalom – írja a Mávinform. A balesetben – melyet elsődleges információk szerint emberi tévedés, váltóállítási hiba okozott – senki nem sérült meg.

A baleset miatti közlekedési változások az alábbi vonalakat érintik:

  • a lajosmizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak,
  • a monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak,
  • Kőbánya alsón is megállnak a Cívis InterRégiók, valamint a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló InterCity-k
  • a Nyugati pályaudvarról 5:00-kor Szolnokra induló Z50-es vonat nem közlekedik,
    a Lajosmizséről 5:40-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat nem közlekedik.

A kialakult helyzet miatt a BKK az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Közlöny: Magyar Péter kiosztotta a feladatokat magának és minisztereinek
Kvíz: a tatárjárást illik jól ismerni – hány pontot szerzel a tudásod alapján?
„Ha átkerültél a Szőlő utcába, akkor onnan te már nem tudtál visszajönni” – interjú a Rendszerbontó Nagykoncerten berobbant gyermekvédelmi rapdal alkotóival
Sulyok Tamás leírta, hogy orosz dróntámadás történt
Törés a zuglói Fideszben: a dezertáló képviselő nem akart tovább hasznos idióta lenni, riválisa sikeresnek tartja a disznóvágást Jaberrel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik