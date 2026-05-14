Csütörtök hajnalban kisiklott egy motorvonat a Nyugati pályaudvar egyik váltójánál, emiatt három vágányon szünetel a forgalom – írja a Mávinform. A balesetben – melyet elsődleges információk szerint emberi tévedés, váltóállítási hiba okozott – senki nem sérült meg.

A baleset miatti közlekedési változások az alábbi vonalakat érintik:

a lajosmizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak,

a monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak,

Kőbánya alsón is megállnak a Cívis InterRégiók, valamint a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló InterCity-k

a Nyugati pályaudvarról 5:00-kor Szolnokra induló Z50-es vonat nem közlekedik,

a Lajosmizséről 5:40-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat nem közlekedik.

A kialakult helyzet miatt a BKK az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig.