Falusi Mariann: Sok férfinak nehéz volt elfogadni, hogy nemcsak velem vannak kapcsolatban, hanem Györgyi is ott van mindenben

Falusi Mariann nemrég a Tények Plusz stábjának adott interjút, melyben beszélt a veszteségeiről, a párkapcsolatairól és arról is, hogyan él együtt Lang György hiányával. Mint mondja, legjobban azzal a lakásszínházzal tudja ápolni néhai jóbarátja és kolléganője emlékét, amit utóbbi otthonában alakítottak ki – úgy, ahogyan azt a Pa-Dö-Dő 2023-ban elhunyt énekesnője hagyta.

Nem katasztrófaturizmusnak jönnek az emberek, hanem látják azt a közeget, ami Györgyihez tartozott

– idézte a Blikk Falusit, aki több mint négy évtizeden át dolgozott együtt Langgal. Ez a közel 40 év azonban korántsem volt konfliktusmentes kettejük között. Bevallása szerint volt, hogy nagyon csúnyán beszéltek egymással, ordibáltak is, de mindig valaminek az érdekében, általában a munka miatt. Hozzátette: szinte az egész életük a fellépések körül forgott, hosszú időn át akár évente 240-250 koncertet is adtak.

A beszélgetés alkalmával korábbi párkapcsolatairól is mesélt az énekesnő. Azt mondja, sosem tudott hosszú távon kompromisszumok között élni, a legtöbb párjával öt-hat év után véget ért a kapcsolata. Szerinte ebben annak is szerepe volt, hogy Lang Györgyi mindig fontos része maradt az életének.

Nagyon nehéz volt ezt sok férfinak elfogadni, hogy nemcsak velem vannak kapcsolatban, hanem Györgyi is ott van mindenben

– árulta el Falusi, aki szerint néhai barátja mindig azonnal meg tudta jósolni, meddig tart majd egy adott kapcsolata.

Az énekesnő ma már nem fél az egyedülléttől. Úgy fogalmaz: egyedül van, egyedül öregszik és tök jól van. Úgy véli, természetes, hogy az emberek folyamatosan változnak, és emiatt sok kapcsolat egyszerűen nem tud örökké működni.

Falusi a múlt hónapban arról is beszélt egy interjújában, miért nem vállalt sosem gyereket: