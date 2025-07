A Neoton tagjai reagáltak Bardóczi Gyula vádjaira: „Ő sem keresett minket, amikor nagy tragédiák történtek velünk”

Bardóczi Gyula, a Neoton Família egykori dobosa nemrég úgy nyilatkozott, hogy közel húsz évvel ezelőtti kiválása óta teljesen megfeledkeztek róla a zenekar tagjai, akikre egykor a második családjaként tekintett. Ma már egyikükkel sem tartja a kapcsolatot.

Több mint húsz éve küzdök rosszindulatú daganatos betegséggel, hólyagrákkal, és annyit nem kérdeztek tőlem, hogy vagyok. Hét műtéten vagyok túl, most szeptemberben operálnak nyolcadjára, és még csak egy telefonhívást sem kaptam, hogy mi van velem. Pedig tudnak az állapotomról, de rám se nyitják az ajtót

– mondta el akkor a dobos, egy másik interjúban hozzátéve, már nem is vágyik egykori zenésztársai barátságára.

A 2005 óta Neoton Família Sztárjai néven működő együttes tagjai a Tények Pluszban reagáltak az elmondottakra, amit a Blikk vett észre. Mint mondták, elsősorban rajongóik megnyugtatása miatt szerették volna tisztázni a félreértéseket.

Baracs János úgy fogalmazott, Bardóczi távozása után elváltak útjaik, de szerinte nem olyan sarkos a helyzet, ahogy a dobos felvázolta.

Egyszerűen szétment az életünk, más irányba mentünk tovább. Nem tudtunk a betegségéről, de a tényekhez hozzátartozik, hogy ő sem keresett minket, amikor nagy tragédiák történtek velünk. 2021 márciusában az édesanyám, decemberben a kislányom halt meg, még annyit sem tett meg, hogy írjon két sort a Facebookon

– nyilatkozta Baracs.

Ez most egy nagyon rossz helyzet, hiszen Gyula az egyik legjobb barátom volt, húsz évig többet voltam vele, mint a feleségemmel. Amikor ilyeneket olvasok, az ezt az egészet tulajdonképpen kidobja a szemétbe

– tette hozzá Végvári Ádám. Ő, Csepregi Éva és Baracs úgy döntöttek, részükről lezártnak tekintik a vitát.

Csepregi korábbi sérelmeit is felidézte, például elmondása szerint Bardóczi egyszer lement a színpadról, és azt mondta, nem hajlandó tovább dobolni, mert nem tetszik neki a közönség hozzáállása. Olyan is volt, hogy Old Boys nevű másik zenekarával elment külföldre fellépni, miközben a Neotonnak lekötött koncertjei voltak. „Szerencsénk volt, hogy beugrott a fiam, Heatlie Dávid, és meg tudtuk csinálni a koncerteket” – fűzte hozzá az énekesnő.

Bardóczi a jelen cikkben is idézett interjúiban azt is kifogásolta, hogy a többiek Jakab György 1996-os temetésére sem mentek el. Végvári Ádám ezt tagadta, elmondása szerint az egész zenekar ott volt a búcsúztatón, és a néhai zenésztársukról szinte minden koncertjükön megemlékeznek. Csepregi Éva tavalyi életmű-koncertjén duettet is énekelt Jakabbal a mesterséges intelligencia segítésével.