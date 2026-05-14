Felhördült a szakma, amiért Tarr Zoltán a Magyar Művészeti Akadémiával közösen dolgozná ki a kormány kultúrpolitikáját – reagált a miniszter

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Magyar Közlöny szerint az Orbán-korszak egyik legfontosabb kulturális testületét, a Magyar Művészeti Akadémiát (MMA) kérte fel közös egyeztetésre a kultúrpolitikája kialakításához.

A közlöny 2026. május 13-i számában pontosan az áll:

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter feladat- és hatásköre 158. § (2) A miniszter a kultúráért való felelőssége keretében a) a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza a Kormány kultúrpolitikáját, és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért.”

A tájékoztatást követően a szakmán belül többen nemtetszésüket fejezték ki a döntéssel kapcsolatban, hiszen az MMA egyértelműen a Fidesz-kormányokhoz kötődik: a döntően jobboldali-konzervatív művészeket tömörítő akadémia köztestületi státuszát még az Alaptörvénybe is beleírták, ezzel az MMA széles körű delegálási és vétójogot kapott, 2012 óta a Fidesz kulturális bázisaként működött.

Öt kulturális szakember (András Edit, Mélyi József, Nagy Gergely, Róka Enikő, Sasvári Edit) a közlemény hírére állásfoglalást tett közzé, amiben azt írták: „Az MMA sohasem volt politikamentes intézmény, köztestületi átalakítása óta pedig aránytalan kulturális befolyást szerezve az orbáni rendszer kulturális alappilléreként szolgált. Tarr Zoltán szavával élve „leuralta” a művészeti finanszírozást, szervilis módon kiszolgálta a rendszer politikai céljait. Ha az új kultúrpolitika kidolgozását a kormány rájuk bízza, akkor az semmi mást nem jelent, csak a régi rendszer folytatását. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a Tisza ezen a területen is kitartson eredeti elképzelései mellett, és a tervek kidolgozásában széles körű párbeszédre törekedjen.”

A közlönyben megjelent együttműködési szándékot az MMA üdvözölte, közleményükben azt írták, az Akadémia javaslataival és észrevételeivel kész segíteni a Kormány munkáját a köztestület közfeladatai ellátásához kapcsolódóan a társadalmi élet más területein is így elsősorban – a művészettel történő nevelés által – a közoktatás színvonalának emelésében.

Válaszol a miniszter

Tarr sem késlekedett soká a válasszal, Facebook-posztjában azt írta, minden most születő jogszabálynak meg kell felelnie a jelenlegi Alaptörvénynek – mindaddig, amíg el nem indul a miniszterelnök által tegnap is megerősített alkotmánymódosítási folyamat, majd pedig egy új alkotmányozási folyamat a végén népszavazással megerősített új alkotmánnyal.

A tegnap megjelent statútumrendelet célja, hogy a ma délután sorra kerülő átadás-átvétel során minden feladat átvételre kerüljön a bukott kormánytól. A Tisza-kormány, az új, saját programján alapuló feladatok elosztásáról, megnevezéséről később, egy statútumrendelet-módosítással fog tudni rendelkezni.

Azt ígérte továbbá, hogy az új kormány visszaadja a döntést az érintettek kezébe, és velük együtt döntenek az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) sorsáról is.

Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések. Ez vár ránk a kulturális élet területén is. Szabadítsuk fel együtt közösségeinket és a magyar kultúrát.

Kérdéseinkkel kerestük a minisztériumot, illetve a Tisza kultúrához köthető szakembereit, amint kapunk tőlük választ, frissítjük a cikkünket.

L. Simon László szerint az új kormánynak is meg kell őriznie az MMA-t

Az MMA várható sorsáról a választás utáni napokban nyilatkozott lapunknak L. Simon László Fidesz-kormányok sok pozíciót megjárt kultúrpolitikusa. Szerinte a NER első éveiben köztestületté emelt akadémia egy nagyon nagy érték, ráadásul „egyáltalán nem politizált az elmúlt tizenvalahány évben, nem is ez a dolga.” Ezért nem is hiszi, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának bármi gondja lenne egy kormányváltás miatt.

Egy ilyen értéket szerintem nyilvánvalóan egy új kormánynak is meg kell őriznie. Különös tekintettel arra, hogy az akadémia rendes tagja többek között Rost Andrea, az ellenzék – illetve most már a leendő kormányoldal – egyik emblematikus szereplője is, aki az országos listán is második volt, de az egyéni választókerületét is megnyerte. Egyébként Andrea szerintem kiváló operaénekes. De ismétlem: rendes tagja a Magyar Művészeti Akadémiának

– mondta a Tisza győzelmét letaglózó erejűnek nevező L. Simon, aki a beszélgetésben arra is kitért, hogy ha nem is a Magyar Péter által sokszor hangoztaott megbékélésben reménykedve, de kíváncsisággal tekint a Tisza-kormányzás elébe