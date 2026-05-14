Meghalt Soltvadkert alpolgármestere, Kárász András. A város a hivatalos Facebook oldalán közölte a szomorú hírt, és vett megható búcsút a politikustól. Azt írták, hogy egy igaz embert veszített el a város.

Olyan embert veszítettünk el, akihez bizalommal fordulhatott bárki, aki mindig a megoldást kereste, aki a békességre törekedett, akinek mindenkihez volt egy kedves szava. Jelenléte nyugalmat árasztott, szavai mögött mindenkor őszinte emberség és tenni akarás állt. Soltvadkert közösségéért, a városért végzett munkája nem kötelesség volt számára, hanem szívből vállalt szolgálat, amit csendes alázattal, tiszta szándékkal végzett. Betegségét méltósággal és példamutató erővel viselte, küzdött, hitt és reménykedett a legnehezebb időszakban is.

Hozzátették, az alpolgármester távozása hatalmas veszteség mindazoknak, akik ismerték, szerették és tisztelték. Emlékét pedig nemcsak a munkája őrzi majd, hanem az a jóság, emberség és tisztesség is, amit maga után hagyott. Kárász Andrást saját halottjának tekinti a család fájdalmában osztozó soltvadkerti önkormányzat.

Két nappal ezelőtt, Gulyás Zsolt, Bács-Kiskun megye rendőrfőkapitánya hunyt el, miután rosszul lett a szolgálati helyén.