Brutális balhé volt Pécs belvárosában, fémrudakkal, macsétával támadt haragosára egy család

Brutális verekedés volt néhány nappal ezelőtt Pécs belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt közölte, hogy az egyenruhások már csak egy vérző fejű férfit találtak a helyszínen, akit többen fémrudakkal, macsétával bántalmaztak az utcán.

Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentővel vitték kórházba. A támadók elmenekültek, de a rendőrök hamar azonosították őket. Kiderült ugyanis, hogy az áldozat jól ismerte támadóit.

Aznap este a sértett a rokonaival és a barátaival beszélgetett az üzletük előtt, amikor egy autó állt meg előttük. Először egy nő pattant ki a járműből, aki a kialakuló vita hevében egy gázspray-vel fújt a sértett felé, majd megjelentek a fiai mindenféle eszközökkel a kezükben, és ütni kezdték a férfit.

– közölte a rendőrség.

A rendőrök elfogták az 53 éves asszonyt és a 23 éves fiát, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A nőt csoportosan elkövetett garázdasággal, fiát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdasággal, valamint súlyos testi sértéssel is gyanúsítják a nyomozók.

Az asszony férje vezette a kocsit a balhé során, ezért neki bűnsegédként, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt kell felelnie. A nő másik fiát az ellene kiadott elfogatóparancs alapján fogták el tegnap.

Május elsején a meszesi városrészben volt tömegverekedés Pécsett, akkor négy embert kellett kórházba szállítani.