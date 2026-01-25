Japán visszaadja két utolsó pandáját Kínának

Elbúcsúztatták Japán két utolsó óriáspandáját, az állatokat Kínába szállítják át, a két panda búcsújára tömegek voltak kíváncsiak – írja a CNN.

A két pandakölyök, Xiao Xiao és Lei Lei 2021-ben született Tokióban, a hétvégén utoljára voltak láthatók az egyik tokiói állatkertben. Távozásukkal nem maradt több panda Japánban, ilyenre öt évtizede nem volt példa. A pandák kifutójánál hetek óta sorok állnak, hogy a látogatók elbúcsúzhassanak az állatoktól, amelyeket január 27-án szállítanak el. A pandák szüleit és testvérét 2024-ben adták vissza Kínának.

Az állatokat a pandadiplomáciának megfelelően adják vissza Kínának: a több mint ezeréves hagyomány jegyében minden panda Kína tulajdona, amelyeket kölcsönadnak azoknak az országoknak, amelyekkel szorosabbra akarják fűzni a diplomáciai kapcsolataikat. A pandák távozása emiatt szimbolikus a japán-kínai kapcsolatok tükrében, amely évek óta mélyponton van. Az utóbbi időben az okozta a legnagyobb feszültséget a két ország közt, hogy Japán frissen megválasztott miniszterelnöke, Takaicsi Szanae– portréja itt olvasható – kiállt Kínával szemben Tajvan mellett. Peking azt követelte, hogy vonja vissza az állításait, és gazdasági szankciókkal fenyegetett.

Nagyon kiábrándító. Szomorú, hogy ilyen aranyos, ártatlan állatokat használnak trükként – vagy akár eszközként – a diplomáciában

– nyilatkozta a csatornának egy látogató.

