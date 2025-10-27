Egy metálrajongó Vaslady vette át Japán vezetését

Olyan dolog történt Japánban, amire még nem volt példa: női miniszterelnöke lett az országnak. A 64 éves Takaicsi Szanae szeret motorozni, baseballt és küzdősportokat nézni, amatőr dobos, olyan zenekarokért rajong, mint az Iron Maiden és a Deep Purple – volt is egy heavy metal zenekara –, valamint nagyon gyakran kék kosztümöt visel.

Ez utóbbi szokása már arra is utal, hogy a kormányfői kinevezésével nem várható liberális fordulat a távolkeleti országban: az október elején a konzervatív párt elnökének is megválasztott Takaicsi szándékoltan a politikai idolját, Margaret Thatchert, azaz a Vasladyt idézi fel a viseletével. Az új japán kormányfő az európai fülnek megtévesztő nevet viselő, valójában konzervatív Liberális Demokrata Párt (LDP) keményvonalas figurái közé tartozik.

Isiba és öröksége

Az előző japán miniszterelnök, Isiba Sigeru alig egy év után mondott le szeptemberben, miután előbb tavaly a japán parlament alsóházában, majd idén júliusban a felsőben is elvesztette a többségét a LDP a koalíciós partnerével. Erre 15 éve nem volt példa az egyébként az elmúlt hét évtized túlnyomó többségében az országot irányító pártnál.

A kormányfőcserével az LDP a számára kedvezőtlen politikai folyamatokat szeretné megállítani, hiszen a vezetői azt érzékelik, hogy

egyre csökken a támogatottságuk, mert a japánok egyre elégedetlenebbek a több évtizedes status quó-val,

valamint elkezdett felemelkedni a „Japan First” nevet viselő, programjával a bevándorlás és a túlturizmus ellen – az „idegenek néma inváziója” szlogennel – kampányoló, szélsőjobbos párt, amely a júliusi felsőházi választáson 14 mandátummal tudta bővíteni a képviseletét.

Takaicsi nem csupán állami vezetőként szerzett fontos pozíciót, hanem megválasztották pártelnöknek is, és ebben a minőségében egyből azzal kellett szembesülnie, hogy a konzervatív párt mostanáig stabil koalíciós partnere, a Kómeitó nem hajlandó vele együttműködni.