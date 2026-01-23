Wossala Rozina a 24.hu-nak a Rácz Jenőt érintő kritikájáról: A kettőnk közti emberi kapcsolat teljesen irreleváns

Wossala Rozina a minap reagált egy Rácz Jenőről és a séf fine dining étterméről szóló megszólalásra. Dr. Spira Eszter Mirjam jogász-író a Bulvárbölcsészek című műsorban egyebek mellett arról beszélt, hogy amit Rácz az éttermében csinál, annak semmi köze a fine dininghoz.

Az egy parasztvakítás, de abból is a cirkuszosabb fajta

– magyarázta Spira, aki szerint az étterem elrendezése – egy félkör alakú asztalnál ülnek a vendégek, szemben a konyhával – egy cirkuszhoz hasonlít.

Wossala is kommentelt a videórészlet alá.

Végre! Köszönöm 🙏🏼 Tisztán Ego Trip az egész… a saját tenyeréből öntött kerámiában felszolgált ételtől addig, amiről szó van itt. Arról nem is beszélve, hogy egy Michelin-csillagos séf küldetéstudatában benne kellene lennie az »átlagember« hétköznapi táplálkozásának javítása, tanítása, segítése… nem milliókért eladni magát a Mekinek, hogy ipari hulladékot támogasson a hírnevével

– jegyezte meg A Konyhafőnök egykori versenyzője és ítésze, aki szintén étteremtulajdonos.

Wossala Rozina a 24.hu-nak nyilatkozott

Cikkünk megjelenése után felkerestük Wossala Rozinát, és megkérdeztük tőle, volt-e bármilyen nézeteltérése, előzetes konfliktusa Rácz Jenővel, és hogy továbbra is kitart-e a kommentben közölt véleménye mellett.

Nincs harag Rácz Jenővel, és ez nem személyes ügy, de a kettőnk közti emberi kapcsolat itt teljesen irreleváns. Szakmai és morális kérdésnek tartom, hogy egy közismert séf milyen márkához adja a nevét, mert ezzel hat a közízlésre és a választásokra is. Én abban hiszek, hogy a hitelesség része a felelősség: nemcsak jól kell főzni (és Rácz Jenő nagyon jól főz), hanem tudni azt is, minek adunk szakmai legitimációt, mert figyelnek ránk, és a döntéseink normát teremtenek. Én a tudatos, minőségi táplálkozást képviselem, ezért szólaltam meg. Ettől még emberileg bárkivel lehet korrekt viszonyom – a téma akkor is közügy

– írta válaszában az influenszer és gasztroszakember.

Ahogy arra Wossala Rozina is utalt a hozzászólásában, Rácz tavaly együttműködött a McDonald’s-zal. A séf nemrég maga mondta el, miért ment bele, hogy hamburgert készít a Mekinek: