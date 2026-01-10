mcdonald'srácz jenő
Rácz Jenő megmagyarázta, miért készített hamburgert a McDonald’s-nak

2026. 01. 10.
Sikeres évet zárt tavaly Rácz Jenő: a Michelin Guide beválogatta 2025 legjobbjai közé az éttermét, kétkéses séf lett és még a McDonald’s-nak is készített egy hamburgert – utóbbiról az Index arútluK című podcastjében beszélt.

Én egy szakember vagyok. Olyan ez, mint ha felkérünk egy építészt, aki felhőkarcolókat tervez, amihez ugyanazok az alapok kellenek, mint egy családi ház elkészítésekor. Ha az a kérdés, hogy az, aki tud burgert csinálni, tud-e Michelin-csillag szintű ételt csinálni, akkor valószínűleg az a válasz, hogy nem. Ha egy Michelin-csillagos séfet nézünk, hogy tud-e burgert csinálni, akkor valószínűleg azt mondjuk, hogy igen, hiszen Michelin-csillagos, más ételeket is el tud készíteni

– magyarázta, hozzátéve: számára játszi könnyedség volt kitalálni, milyen legyen a mekis hamburger. Mint elmondta, fontos volt számára, hogy beazonosítható legyen, hogy ez a szendvics más, mint a többi, valamint az is azonosítható legyen, hogy neki köze van hozzá, és a komfortízek a magyar szájíznek megfelelők legyenek.

Nagyon fontos volt számomra, hogy ne osztrigaszószos hamburgert hozzak, ami kiveri a biztosítékot.

