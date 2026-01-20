Világgazdasági Fórum: Grönland is a napirenden lehet Davosban

Szerdán érkezik Donald Trump amerikai elnök Davosba, a Világgazdasági Fórumra, ahol Grönlandról is tárgyalhatnak majd – adta hírül a helyszínről tudósító Reuters. 2026-ban is ez a tízezres svájci síparadicsom látja vendégül a világ vezetőit a rendszerint januárban megrendezett csúcstalálkozón.

Annak ellenére, hogy Grönland kapcsán jól láthatóan forr a levegő az USA és az Európai Unió között, Trump pénzügyminisztere, Scott Bessent kedden a konferencián az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok gazdasági együttműködésével kapcsolatban arról beszélt, hogy a kapcsolatok sosem voltak ilyen szorosak, majd azt tanácsolta a kereskedelmi partnereknek, hogy

vegyenek egy mély levegőt és hagyják lecsengeni a Trump-kormányzat Grönland ügye miatt kilátásba helyezett vámok nyomán kialakult feszültséget.

Az elnök Davosba érkezését megelőzően Emmanuel Macron francia elnök SMS-ben tett kísérletet arra, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse Trumpot. Macron azt írta, „nem értem, mit csinálsz Grönlanddal kapcsolatban”, majd a davosi konferencia apropóján egy G7-csúcstalálkozó megszervezését ajánlotta fel, valamint a konferencia után vacsorázni hívta Párizsba az amerikai elnököt.

A „párbeszéd szelleme” mottóval megrendezett Világgazdasági Fórumon simítanák el a Grönland kapcsán kialakulóban lévő vámháborút, ha ez nem sikerül, az USA február 1-jétől további 10 százalékos importvámmal sújtja Dániát, Nagy-Britanniát, Norvégiát, Svédországot, Finnországot, Franciaországot, Németországot és Hollandiát. A büntetővámok kiszabása mögött az áll, hogy az említett országok a sziget hovatartozásáról folyó vitában a koppenhágai kormány mögött sorakoztak fel, elítélték Trump Grönland szuverenitásét sértő fenyegetéseit. A Reuters értesülései szerint a francia borokra és pezsgőkre 200 százalékos vámot helyezett kilátásba az amerikai elnök, ha nem lesznek hajlandók támogatni őt a katonai és gazdasági szempontból jelentős sziget megszerzésében.

A 200 százalékos büntetővám súlyos következményekkel járna, hiszen az Amerikai Egyesült Államok a francia borok legnagyobb felvevőpiaca, amely mintegy 3,8 milliárd eurós forgalmat bonyolít évente

– írják.