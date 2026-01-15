nagy ervinborbély alexandra
Nagy Ervin: A feleségemet egy kedves 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén

Borbély Alexandra és Nagy Ervin az Életünk története című RTL-s műsorban.
2026. 01. 15. 17:27
Borbély Alexandra és Nagy Ervin az Életünk története című RTL-s műsorban.

A feleségemet egy kedves 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén! Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját!

– kezdi Nagy Ervin csütörtök délutáni közösségi médiás posztjában. A Borbély Alexandra elleni verbális erőszakkal kapcsolatban úgy folytatja:

Innen is üzenem hogy nem félünk! Innen is üzenem, hogy aki a feleségemet bántja, annak minden következménnyel szembe kell néznie! Innen is üzenem, hogy a Nő szent! A szerelmem szent! Az anya szent! Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki! 87 nap múlva egy olyan országban ébredünk, ahol ez sötétség a múlt, mint ahogy az a kormány is, aki magyart hergel magyar ellen!

Nemrég képviselőjelölt lett

Korábban a közösségi oldalán jelentette be Nagy Ervin, hogy a Tisza Párt színeiben képviselőjelölt lesz.

„Talán túlzás nélkül állíthatom, hogy az első pillanattól kezdve Magyar Péter mellett állok, hogy alapítója és aktív formálója vagyok a Tisza Pártnak. Az elmúlt években számos ügy mellett álltam ki a közéletben, amikor úgy éreztem, hogy igazságtalanság történik, vagy a szabadság és a demokratikus alapértékek sérülnek szeretett hazámban” – mondta.

Vitázna Vidnyánszky Attilával

Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház igazgatójával és a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökével beszélgetett Kárász Róbert Másik Oldal című műsorában. Az interjúban felmerült, hogy Vidnyánszky korábban azt nyilatkozta, szívesen vitatkozna Nagy Ervinnel, a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselőjelöltjével, akit a párt potenciális kulturális minisztereként is sokszor emlegetnek.

A színész-politikus most válaszolt Vidnyánszkynak egy közösségi médiás nyílt levélben, mely a Levél egy kulturális oligarchának címet kapta.

Hallom, Attila, kiállnál vitázni?! Nofene! A mi kis színházi Darth Vaderünk demokrácia napot tart? Micsoda megtáltosodás a választások előtt! 12 év után eszedbe jutott vitázni, eszmét cserélni, véleményeket ütköztetni, ad abszurdum meghallgatni valakit, és érdemben válaszolni annak az embernek, aki reményeid szerint nem tölt majd be fajsúlyos szerepet a magyar kultúrában?

Úgy néz ki, Rónai Egon lesz a kulcs a vitához.

„Vita a vitáról. Merthogy a Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója (és még számos tisztség viselője) és Nagy Ervin színművész, a Tisza Párt kulturális szakértője, képviselőjelöltje közötti nyilvános levélváltás minden fordulójában felmerült a nevem: megtisztelő, hogy mindketten engem választanának a vita moderátorának. Megtisztelő, de mégsem ér sokat, ha csak üzengetnek, de nem beszélnek! Valóban kaptam megkeresést Vidnyánszky Attilától egy vitára és beszéltünk Nagy Ervinnel is erről – egy lehetséges márciusi időpontról volt szó. Ez most talán távolabb került a kölcsönös üzengetés által, de mégis arra buzdítom mindkét felet, próbáljuk meg” – írta közösségi oldalán.

Lázárral is összeakasztotta a bajszát

Lázár János leszlovákozta a Tisza Vas megyei képviselőjelöltjét, a felvidéki, magyar származású Strompová Viktoriát, és azt nehezményezte, hogy a Tisza nem magyar jelöltet állít a Vas megyei 02-es választókerületben. Az üggyel kapcsolatban többek mellett a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, illetve maga Strompová Viktória is megszólaltak, nemrég pedig a Tisza képviselőjelöltje, Nagy Ervin is posztolt a témában.

Facebook-bejegyzését azzal kezdte, hogy felesége – a szlovákiai születésű – Borbély Alexandra sírva hívta fel őt telefonon.

Mondom, mi van? Semmi. »Hallottad, mit mondott a Lázár?«, kérdezi dühtől elfúló hangon. Nem, mondom. »Azt mondta, hogy mi szlovákok vagyunk. Nem hiszem el, hogy megint ezt kapjuk«. Próbálom nyugtatni, hogy ez csak egy érdekvezérelt senki, hogy nem fontos, mit mond, csak hülyítették a Felvidéket álszent módon, hogy mennyire fontosak, most meg két buszmegálló között elárulják őket, ha a Tiszát ócsárolhatják általuk, ne foglalkozz vele! De nem segít. Hallgat, hallgat, mert fáj neki. Mert szíven szúrták, megint. És nem csak őt, hanem a családját, meg azt a több százezer embert, aki oda született, vagy oda került, ahová a történelem viharai vetették. Ami biztos, miniszter úr, hogy mától a felvidékiek kisbetűvel írják a neved! Bizony! Vége van, jani…

Rónai Egon üzent Nagy Ervinnek és Vidnyánszky Attilának: Arra buzdítom mindkét felet, próbáljuk meg!
A műsorvezető szívesen moderálná a színész-politikus és a Nemzeti Színház igazgatójának esetleges vitáját.

