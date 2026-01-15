Rónai Egon üzent Nagy Ervinnek és Vidnyánszky Attilának: Arra buzdítom mindkét felet, próbáljuk meg!

Vidnyánszky Attila nemrég Kárász Róbert műsorában beszélt arról, hogy szívesen kiállna egy nyilvános vitára Nagy Ervinnel, a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselőjelöltjével, akit a párt potenciális kulturális minisztereként is sokszor emlegetnek. A színész-politikus és a Nemzeti Színház igazgatója között azóta nyilvános üzengetés alakult ki a napokban: Nagy előbb színházi Darth Vadernek nevezte a szakembert, majd számonkérte az elmúlt évek számtalan történése és döntése miatt, kijelentette továbbá, hogy nagy örömmel elfogadja a vitát, de előtte Orbán Viktornak kell kiállnia Magyar Péterrel. A levélre Vidnyánszky Attila sem mulasztott el reagálni, egyebek mellett azt a kérdést is feltéve Nagy Ervinnek, hogy „a Zámbó Jimmy-alakítása bátorítja-e fel ennyire”.

A színész-politikus nyílt levelében kijelentette, hogy propagandistához nem megy, de Rónai Egonhoz szívesen, a műsorvezető nevét pedig Vidnyánszky is megemlítette, amikor Nagynak üzent. Rónai nemrég ugyancsak a közösségi oldalán reagált a történtekre, mindkét félnek üzenve – szúrta ki a Színház Online.

Szívesen moderálná a vitát

Vita a vitáról. Merthogy a Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója (és még számos tisztség viselője) és Nagy Ervin színművész, a Tisza Párt kulturális szakértője, képviselőjelöltje közötti nyilvános levélváltás minden fordulójában felmerült a nevem: megtisztelő, hogy mindketten engem választanának a vita moderátorának. Megtisztelő, de mégsem ér sokat, ha csak üzengetnek, de nem beszélnek! Valóban kaptam megkeresést Vidnyánszky Attilától egy vitára és beszéltünk Nagy Ervinnel is erről – egy lehetséges márciusi időpontról volt szó. Ez most talán távolabb került a kölcsönös üzengetés által, de mégis arra buzdítom mindkét felet, próbáljuk meg!

– zárta sorait a műsorvezető.