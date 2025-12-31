azahriahcurtisgáspár evelinhajós andrás
A véglényezéstől Lölő Landig – a legkínosabb, legviccesebb és legvállalhatatlanabb celebszövegek 2025-ből

Varga Jennifer / 24.hu, Mohos Márton / 24.hu, TV2
2025. 12. 31. 19:33
Idén sem kíméltek bennünket a hazai celebek: születtek humoros elszólások, meghökkentő beszólások, fennhéjazó vallomások és egészen kínos vagy épp nyersen őszinte aranyköpések. Összeszedtük a legjobbakat.

„Már csak a véglények maradtak Fidesz-szavazók”

Gyönyörűen süt a nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak mint Fidesz-szavazók

írta ki egy júliusi napon Azahriah az Instagram-sztorijába, feltehetően nem sejtve, mekkora lavinát indít el ezzel.

Posztját rövid időn belül törölte, és még aznap sajátos módon elnézést kért a kijelentéséért: „Bánom, hogy olyan embereket minősítettem, akik nem szándékosan az ország leépítéséhez akartak asszisztálni, szimplán hittek egy évtizednyi hazugságban. Elnézést kérek, akiket véglénynek neveztem, ígérem, hogy a továbbiakban ezt meghagyom Bayer Zsoltnak.”

Egy hónappal később már azt jelezte: szeretne békét kötni a fideszesekkel, miközben „elég aljadéknak” nevezte azokat az utcai plakátokat, melyeken Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij egy-egy tojásból kelnek ki.

Mohos Márton / 24.hu Azahriah a Sziget Fesztiválon 2024. augusztus 8-án.

„Nem ezüstkanállal a seggemen születtem”

Tóth Gabi erős évet zárt, nehéz volt kiválasztani a legjobb megszólalását. Esélyes volt az, amikor Orbán Viktor miniszterelnökről azt mondta, „van egy ilyen karizmatikus megjelenése a csávónak”, vagy amikor Schmidt Máriáról úgy nyilatkozott, „lehet nem kedvelni, de olyan tudás van a birtokában, ami nagyon ritka”, ám végül egy olyan interjúrészletre esett a választásunk, melyben – a tőle megszokott magabiztossággal – rosszul használt és vulgárissá alakított egy kifejezést.

Az énekesnő a nyár elején látható volt Anger Zsolt Pop Kaja Satöbbi című műsorában, ahol arról beszélt, hogy bár panellakásban nőtt fel, mégsem érzi feljogosítva magát, hogy rosszindulatú kommenteket írjon bárkinek (hogy a kettő között mi az összefüggés, arra nem adott magyarázatot).

Verával egy öt–hat négyzetméteres szobában együtt laktunk. Néztük mi is a tévét, volt véleményünk, de nem volt Facebook, ahová kiírjuk. Azt akarom csak mondani, hogy én nem egy ezüstkanállal a seggemen születtem

– fogalmazott, mire Anger Zsolt kijavította: „Ezüstkanállal a számban, így van a mondás.”

Igen? Akkor ez nekünk honnan van? Én mindenkitől ezt hallottam eddig

– válaszolta Tóth Gabi.

„Csináljuk már ezt a buzi műsort, gyerekek!”

Szintén Tóth Gabihoz köthető Curtis ez évi legszórakoztatóbb megszólalása, mivel a két előadó együtt zsűrizett a Megasztárban. Az egyik válogatón a mesterek heves vitába keveredtek, amelynek során Tóth elmondta: két éve meghurcolta őt az egész ország, és mindent újra kellett kezdenie. Indulatos monológja után Curtis a maga stílusában beszélt a saját mélypontjairól:

A legnagyobb színpadon voltam, amikor fölállt a kollégám (Majka – a szerk.) és kiteregetett rólam, de nem haknizok ezzel. Mindenkinek voltak rossz pillanatai. A bátyám ártatlanul életfogytiglant kapott. Felhozom én ezt? Kit érdekel? Csináljuk már ezt a buzi műsort, gyerekek!

„Egy nem létező ország nem létező miniszterelnökét lőtték le egy nem létező pisztollyal, és nem halt meg!”

