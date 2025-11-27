Tóth Gabi: Lehet Schmidt Máriát nem kedvelni, de olyan tudás van a birtokában, ami nagyon ritka

Tóth Gabi a Nőfilter című műsor legújabb adásában két fontos témát is érintett: az egyik a politika beáramlása a mainstream zenei világba volt, mely kapcsán Majkát nem nevesítve, de mégiscsak róla beszélt.
Mostanában azért azt látom, hogy a művészvilágban az ellenzéki oldalon és azokkal a művészekkel kapcsolatban, akik nem szimpatizálnak a jelenlegi kormánnyal, divat lett akár a színpadon a miniszterelnök kivégzését egy banánnal eljátszani, vagy mintha fejbe lőnék. Ez most ilyen kampánykoncepció lett? A hergelésnek lett egy olyan szintje, ahol már az emberi életekkel játszunk?
– teszi fel a kérdést az énekesnő.
Az adásban szó esett Schmidt Máriáról, az ő politikai oldalválasztásáról is. A történészről azt mondja Tóth Gabi:
Ne haragudjon meg a világ, bárki bármit mondhat Schmidt Máriára, lehet nem kedvelni, de azt elvenni tőle, hogy mérhetetlenül intelligens, nagytudású nő… és az mindegy, ki szimpatizál vele politikailag vagy nem, de azért a tisztelet megérdemli, mert azt gondolom, olyan tudás van a birtokában, ami nagyon ritka.