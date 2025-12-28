Nagy Feró: Mi hasznunk Ukrajna segítésében? Ha nagyon ágaskodunk, kapunk egy atombombát a nyakunkba!

Kint, az autója mellől jelentkezett be Nagy Feró új videójában a Nagyferó és a Beatrice hivatalos oldalán. A videó a Csak a BÉKE!!!! címet kapta, ebben a zenész úgy beszél:

Már az is szörnyű, ha feltesszük a kérdést, hogy háború vagy béke, akkor persze hogy a béke. Nem is értem, hogy vannak olyan magyarnak nevezett emberek, akik azt mondják: nem-nem, meg kell támadni az oroszokat, Ukrajnát segíteni kell. Nekünk abból mi hasznunk van?

– teszi fel a kérdést Nagy Feró, majd úgy folytatja: