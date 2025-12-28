nagy feró
Szórakozás

Nagy Feró: Mi hasznunk Ukrajna segítésében? Ha nagyon ágaskodunk, kapunk egy atombombát a nyakunkba!

admin Besenyei Balázs
2025. 12. 28. 17:11

Kint, az autója mellől jelentkezett be Nagy Feró új videójában a Nagyferó és a Beatrice hivatalos oldalán. A videó a Csak a BÉKE!!!! címet kapta, ebben a zenész úgy beszél:

Már az is szörnyű, ha feltesszük a kérdést, hogy háború vagy béke, akkor persze hogy a béke. Nem is értem, hogy vannak olyan magyarnak nevezett emberek, akik azt mondják: nem-nem, meg kell támadni az oroszokat, Ukrajnát segíteni kell. Nekünk abból mi hasznunk van?

– teszi fel a kérdést Nagy Feró, majd úgy folytatja:

Ha nagyon ágaskodunk, még kapunk egy atombombát a nyakunkba. Na, ezt nem! Én semmiképp nem szeretném a háborút, jó nekem a béke is!

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Schóbert Norbi Molnár Áronnak: Ne jelöld meg a feleségem Putyin bombázása alatt
Dunát lehetne rekeszteni az idei celeblagzikkal, de a szakításokból is összejönne egy szakajtónyi
Ember Márk és Puskás-Dallos Peti vezetik az RTL szilveszteri híradóját
Dermesztő AI-videóval jelentette be a TV2, milyen műsoraik futnak majd jövőre
Meghalt Brigitte Bardot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik