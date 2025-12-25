Dopeman verset írt a miniszterelnökről Orbán a nap címmel

Orbán a nap

(Pityinger László verse)

Orbán engedte, hogy csurranjon

És ő hagyta, hogy cseppenjen

Orbán kérte, hogy piázzon és bólintott, hogy vezessen

Orbán küldte a szerveket

És intézte az eljárást

Mikor megváltó nélkül maradtál

A sarából gyúrt neked messiást

A választásod tétje az,

hogy neki legyen egy rossz napja

De Orbán búcsúját te leszel,

aki majd átkozódva siratja

Mert neked Orbán a nap

S nélküle csak a Hold marad

Ami fény híján csak sötét éj

És leple alatt már vérszagra sem lel többé az éji vad

Ezt posztolta közösségi oldalán Dopeman. A versben nemcsak Orbán Viktorra vannak erős utalások, de Majkára is (talán még az ittas vezetésre is, amin rajtakapták a rappert). Hogy a messiás ki lehet, azzal kapcsolatban is lehet találgatásba bocsátkozni.

Végül egy Arany János-vers egyik sorával zárta saját költeményét a rapper.