Dopeman verset írt a miniszterelnökről Orbán a nap címmel

admin Besenyei Balázs
2025. 12. 25. 14:05
Orbán a nap
(Pityinger László verse)

Orbán engedte, hogy csurranjon
És ő hagyta, hogy cseppenjen
Orbán kérte, hogy piázzon és bólintott, hogy vezessen
Orbán küldte a szerveket
És intézte az eljárást
Mikor megváltó nélkül maradtál
A sarából gyúrt neked messiást
A választásod tétje az,
hogy neki legyen egy rossz napja
De Orbán búcsúját te leszel,
aki majd átkozódva siratja
Mert neked Orbán a nap
S nélküle csak a Hold marad
Ami fény híján csak sötét éj
És leple alatt már vérszagra sem lel többé az éji vad

Ezt posztolta közösségi oldalán Dopeman. A versben nemcsak Orbán Viktorra vannak erős utalások, de Majkára is (talán még az ittas vezetésre is, amin rajtakapták a rappert). Hogy a messiás ki lehet, azzal kapcsolatban is lehet találgatásba bocsátkozni.

Végül egy Arany János-vers egyik sorával zárta saját költeményét a rapper.

