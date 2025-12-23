magyarország szeretlekkiss ernő zsolt
Szórakozás

„Megértem a csalódottságot” – megszólalt a Magyarország, szeretlek! új műsorvezetője, miután lecserélték a szereplőket

Kiss Ernő Zsolt, Nagy Adri és Vida Péter, a Magyarország, szeretlek! új szereplői.
Csöndör Kinga / MTVA
Kiss Ernő Zsolt, Nagy Adri és Vida Péter
admin Csontos Kata
2025. 12. 23. 16:09
Kiss Ernő Zsolt, Nagy Adri és Vida Péter, a Magyarország, szeretlek! új szereplői.
Csöndör Kinga / MTVA
Kiss Ernő Zsolt, Nagy Adri és Vida Péter

Pindroch Csaba december elején jelentette be, hogy jövő évtől nem ő vezeti a közmédia Magyarország, szeretlek! című vetélkedőműsorát. Távozásának okát nem részletezte, csak hogy nem ő kezdeményezte azt. Posztjában úgy fogalmazott: „Mindenki lecserélhető, pótolható, a váltás nem a mi döntésünk volt, nem örültem neki, de elfogadtam”.

Vele együtt az állandó csapatkapitányokat, Vágó Bernadettet és Miller Zoltánt is menesztették. Utódjaikat hétfőn jelentette be a Duna.

2026 első vasárnapjától új szereplők várják a nézőket. A Magyarország, szeretlek! műsorvezetője: Kiss Ernő Zsolt színművész, táncművész, énekes, míg a csapatkapitányok: Nagy Adri énekes és Vida Péter színművész. A műsor új arculatot és főcímzenét kap, de a párbajokban is lesz változás

– közölte a csatorna, hozzátéve: a frissítéssel a közmédia célja, hogy a műsor továbbra is az egyik legnépszerűbb produkciója maradjon, és még inkább tükrözze a közönség igényeit.

A műsor ereje abban rejlik, hogy miközben megőrzi értékeit, mindig képes megújulni – tisztelettel a múltra, és nyitottsággal a jövőre

– olvasható a közleményben.

Kiss Ernő Zsolt a Magyarország, szeretlek! új műsorvezetője

A bejelentést követően Kiss Ernő Zsolt a közösségi oldalán hosszú posztban reagált a hírre érkező, nem feltétlen pozitív reakciókra. Mint írta, évek óta várt erre a lehetőségre, amiért nagyon sokat dolgozott.

„Én évek óta álmodozom egy hasonló feladatról. Ott lebegett a lelki szemeim előtt, eljátszottam a gondolattal, és többször tudtára is adtam az Univerzumnak, hogy én ezt nagyon szeretném” – fogalmazott bejegyzésében a színész.

Azt is tudom, hogy az én örömömben nem osztozik mindenki. Tudom, hogy sokan dühösek a változás miatt. Tudom, hogy mennyien szerették az eddigi csapatot. És megértem! Elfogadom! Ez a műsor valóban a szeretetteljes és önfeledt játékról szól. És persze ott vannak a játékosok, a csapatkapitányok és a műsorvezető, akik estéről estére beköltöznek a nappalinkba. Éveken át együtt nevetünk, aztán egyszer csak »elveszik« tőlünk. Megértem a csalódottságot… De ez nem valaminek a vége, hanem valami újnak a kezdete. Ez nem azt jelenti, hogy ami volt, az nem tetszett, vagy nem volt már jó. Egész egyszerűen néha szükségszerű a változás.

Arról is írt, hogy nagyon sok korábbi adást megnézett, amiken nagyon jól szórakozott, tiszteli és felnéz az eddigi szereplőkre. Megtisztelőnek érzi, hogy átveheti tőlük a stafétabotot, és ígéretet tett rá, hogy mindent megtesz, hogy méltóan adhassa majd ő is tovább, ha eljön az ideje.

„Januárban érkezünk, és ígérem, mindent megteszünk annak érdekében, hogy továbbra is jól szórakozzatok vasárnap esténként. Addig pedig áldott, békés ünnepeket kívánok nektek! Pihenjetek, töltődjetek szeretteitek körében! Januárban pedig játszunk majd együtt, és
»Legyünk újra gyerekek, mert Magyarország, szeretlek!«” – zárta posztját Kiss Ernő Zsolt.

A Magyarország, szeretlek! korábbi műsorvezetői

Pindroch Csaba 2022 óta vezette a Magyarország, szeretlek!-et, előtte tíz évig Szente Vajk látta el ezt a feladatot. A showműsorban a hazai művész- és sportvilág hírességei mérik össze tudásukat Magyarország kultúrájáról, történelméről és hagyományairól. A feladványok nemcsak a játékosoknak, hanem a nézőknek is élménydús kikapcsolódást tartogatnak.

Kapcsolódó
„Mindenki lecserélhető, pótolható” – Pindroch Csaba búcsúzik a Magyarország, szeretlek!-től
Januártól más vezeti az MTVA vetélkedőjét.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Döglött harcsával a kezében zötykölődött egy utas a budapesti villamoson
Rubint Réka és Szentkirályi Alexandra közös bejelentést tettek egy életmódváltó programról
„Az a baj, hogy roma?!” – Csuti arról elmélkedett, miért kritizálják a külügynél munkát kapó Gáspár Evelint
„Sörvedelő, kebabot zabáló dohányos voltam” – Ed Sheeran kigyúrta magát, kockás hassal került címlapra
Ökrös szekérrel kezdte a kamionos demonstrációt megszervező Orosz Tiborék fuvaros dinasztiája
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik