„Megértem a csalódottságot” – megszólalt a Magyarország, szeretlek! új műsorvezetője, miután lecserélték a szereplőket

Pindroch Csaba december elején jelentette be, hogy jövő évtől nem ő vezeti a közmédia Magyarország, szeretlek! című vetélkedőműsorát. Távozásának okát nem részletezte, csak hogy nem ő kezdeményezte azt. Posztjában úgy fogalmazott: „Mindenki lecserélhető, pótolható, a váltás nem a mi döntésünk volt, nem örültem neki, de elfogadtam”.

Vele együtt az állandó csapatkapitányokat, Vágó Bernadettet és Miller Zoltánt is menesztették. Utódjaikat hétfőn jelentette be a Duna.

2026 első vasárnapjától új szereplők várják a nézőket. A Magyarország, szeretlek! műsorvezetője: Kiss Ernő Zsolt színművész, táncművész, énekes, míg a csapatkapitányok: Nagy Adri énekes és Vida Péter színművész. A műsor új arculatot és főcímzenét kap, de a párbajokban is lesz változás

– közölte a csatorna, hozzátéve: a frissítéssel a közmédia célja, hogy a műsor továbbra is az egyik legnépszerűbb produkciója maradjon, és még inkább tükrözze a közönség igényeit.

A műsor ereje abban rejlik, hogy miközben megőrzi értékeit, mindig képes megújulni – tisztelettel a múltra, és nyitottsággal a jövőre

– olvasható a közleményben.

Kiss Ernő Zsolt a Magyarország, szeretlek! új műsorvezetője

A bejelentést követően Kiss Ernő Zsolt a közösségi oldalán hosszú posztban reagált a hírre érkező, nem feltétlen pozitív reakciókra. Mint írta, évek óta várt erre a lehetőségre, amiért nagyon sokat dolgozott.

„Én évek óta álmodozom egy hasonló feladatról. Ott lebegett a lelki szemeim előtt, eljátszottam a gondolattal, és többször tudtára is adtam az Univerzumnak, hogy én ezt nagyon szeretném” – fogalmazott bejegyzésében a színész.

Azt is tudom, hogy az én örömömben nem osztozik mindenki. Tudom, hogy sokan dühösek a változás miatt. Tudom, hogy mennyien szerették az eddigi csapatot. És megértem! Elfogadom! Ez a műsor valóban a szeretetteljes és önfeledt játékról szól. És persze ott vannak a játékosok, a csapatkapitányok és a műsorvezető, akik estéről estére beköltöznek a nappalinkba. Éveken át együtt nevetünk, aztán egyszer csak »elveszik« tőlünk. Megértem a csalódottságot… De ez nem valaminek a vége, hanem valami újnak a kezdete. Ez nem azt jelenti, hogy ami volt, az nem tetszett, vagy nem volt már jó. Egész egyszerűen néha szükségszerű a változás.

Arról is írt, hogy nagyon sok korábbi adást megnézett, amiken nagyon jól szórakozott, tiszteli és felnéz az eddigi szereplőkre. Megtisztelőnek érzi, hogy átveheti tőlük a stafétabotot, és ígéretet tett rá, hogy mindent megtesz, hogy méltóan adhassa majd ő is tovább, ha eljön az ideje.

„Januárban érkezünk, és ígérem, mindent megteszünk annak érdekében, hogy továbbra is jól szórakozzatok vasárnap esténként. Addig pedig áldott, békés ünnepeket kívánok nektek! Pihenjetek, töltődjetek szeretteitek körében! Januárban pedig játszunk majd együtt, és

»Legyünk újra gyerekek, mert Magyarország, szeretlek!«” – zárta posztját Kiss Ernő Zsolt.

A Magyarország, szeretlek! korábbi műsorvezetői

Pindroch Csaba 2022 óta vezette a Magyarország, szeretlek!-et, előtte tíz évig Szente Vajk látta el ezt a feladatot. A showműsorban a hazai művész- és sportvilág hírességei mérik össze tudásukat Magyarország kultúrájáról, történelméről és hagyományairól. A feladványok nemcsak a játékosoknak, hanem a nézőknek is élménydús kikapcsolódást tartogatnak.