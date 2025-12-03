pindroch csabamagyarország szeretlek
Élet-Stílus

„Mindenki lecserélhető, pótolható” – Pindroch Csaba búcsúzik a Magyarország, szeretlek!-től

Pindroch Csaba és Vágó Bernadett a Magyarország, szeretlek! című szórakoztató vetélkedőműsor felvételén.
2025. 12. 03. 16:27
Jövő évtől nem Pindroch Csaba vezeti a közmédia Magyarország, szeretlek! című vetélkedőműsorát, ezt ő maga jelentette be a közösségi oldalán. Az nlc által észrevett posztban a színész azzal kezdi a búcsúzást, hogy nagyon szerette a műsort. Távozásának okát nem részletezte, csak hogy nem ő kezdeményezte azt.

Mindenki lecserélhető, pótolható, a váltás nem a mi döntésünk volt, nem örültem neki, de elfogadtam. A négy év alatt (158 adás) végig remekül éreztem magam, csoda, hogy eddig engedték, hiszen ez nem munka, hanem játék volt – a szó legnemesebb értelmében – nekem is. Rengeteget tanultam, nevettem, gyermekkori és mai legendákkal találkozhattam

– írta, hozzátéve: az állandó csapatkapitányokkal, Vágó Bernadett-tel és Miller Zoltánnal azonnal megtalálták a közös hangot és barátok lettek.

„Mindketten ajándékok voltak, hol a gyerekük voltam, hol az apukájuk, nagyon megszerettem Őket! A stáb egészen lenyűgöző, profi, türelmes, végtelenül kedves és szolgálatkész volt” – olvasható a bejegyzésben, melyben arra is kitért, hogy az adásfolyam alatt született meg a negyedik gyereke, aki ma már hároméves.

Köszönöm Önöknek kedves Nézők, hogy a vasárnap estéket nekünk adták, köszönöm Önöknek határon innen és túl a figyelmüket, az idejüket és a mosolyukat! Januártól mások vezetik – nekik sok sikert és örömet kívánok – de év végéig még mi leszünk, nézzenek minket! Magyarország, szeretlek!

– zárta posztját Pindroch Csaba.

A színész 2022 óta vezette a műsort, előtte tíz évig Szente Vajk látta el ezt a feladatot.

