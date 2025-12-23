ed sheeran
„Sörvedelő, kebabot zabáló dohányos voltam” – Ed Sheeran kigyúrta magát, kockás hassal került címlapra

Gareth Cattermole / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 23. 07:09
I’m in love with the shape of you – írjak Ed Sheerannek a brit Men’s Health magazin címlapfotója alá. Nem alaptalanul: a zenész látványosan kigyúrta magát az elmúl hónapokban, aminek meglett az eredménye: kockás hassal pózolt a fitneszmagazin fotósainak.

Ahogy mondja, az elmúlt 5 évben életmódváltásba kezdett.

Sohasem gondoltam volna ezt, de itt vagyunk: 10 éve még sörvedelő, kebab zabáló dohányos voltam. A gyerekek születése után viszont tényleg elhagytam ezeket a rossz szokásokat, és mozogni kezdtem, mértékletességet tartva. Idén száraz januárral indítottam, józan maradtam, sportoltam. Piláteszre jártam, tényleg életem formájában vagyok. Sokat viccelődtem azzal, hogy a Men’s Health címlapjára készülök, és tényleg eljött a nap, hogy „Miért ne?!”.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Men’s Health UK (@menshealthuk) által megosztott bejegyzés

