25 évvel később is belefér filmbéli jelmezébe Cindy megformálója A Grincsből

Taylor Momsen és Jim Carey A Grincs (2000) című filmben.
Universal Studios / Universal Pi / Collection ChristopheL via AFP
admin Csontos Kata
2025. 12. 23. 17:42
Taylor Momsen és Jim Carey A Grincs (2000) című filmben.
Universal Studios / Universal Pi / Collection ChristopheL via AFP

Taylor Momsen egy fotózás miatt elővette az egyik gyerekruhát, ami A Grincs című, 2000-ben bemutatott filmben volt rajta, és ami a mai napig rámegy – legalábbis úgy-ahogy. A most 32 éves színész-énekesnő hatévesen játszotta el Cindy Lou-Kit Jim Carey partnereként a karácsonyi klasszikusban.

A ruhapróbáról Instagramjára posztolt egy videót.

Igen… ez az eredeti Cindy jelmezem A Grincs filmből, 25 évvel később… Még mindig (nagyjából) jó rám. Micsoda szürreális ünnepi szezon!

– írta posztjában.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Taylor Momsen (@taylormomsen) által megosztott bejegyzés

Novemberben – 25 év után először – a film másik főszereplőjével is összefutottak:

