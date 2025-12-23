25 évvel később is belefér filmbéli jelmezébe Cindy megformálója A Grincsből

Taylor Momsen egy fotózás miatt elővette az egyik gyerekruhát, ami A Grincs című, 2000-ben bemutatott filmben volt rajta, és ami a mai napig rámegy – legalábbis úgy-ahogy. A most 32 éves színész-énekesnő hatévesen játszotta el Cindy Lou-Kit Jim Carey partnereként a karácsonyi klasszikusban.
A ruhapróbáról Instagramjára posztolt egy videót.
Igen… ez az eredeti Cindy jelmezem A Grincs filmből, 25 évvel később… Még mindig (nagyjából) jó rám. Micsoda szürreális ünnepi szezon!
– írta posztjában.
Novemberben – 25 év után először – a film másik főszereplőjével is összefutottak: