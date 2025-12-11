horváth csengefésűs nelly
Babát vár Horváth Csenge, Fésűs Nelly lánya

RTL
admin Csontos Kata
2025. 12. 11. 06:11
RTL

Szerda este közösségi oldalán tudatta Horváth Csenge, hogy első gyerekét várja. Fésűs Nelly 22 éves modell lánya a képen szerelmével együtt szerepel, és az is jól látszódik, hogy már a terhessége előrehaladott szakaszában jár.

A fotót Fésűs Nelly is megosztotta saját Instagramján, és azt írta hozzá:

Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

CS (@cs.enge) által megosztott bejegyzés


Horváth Csenge korábban Michele Morronéval, a 365 nap-filmek főszereplőjével forgatott, a közös munkáról akkor így nyilatkozott:

