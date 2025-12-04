gáspár győződopemanorbán viktor
Gáspár Győző kiakadt, mert Orbán Viktor nem tudta kifejteni róla a véleményét Dopeman podcastjében

Marjai János / 24.hu
2025. 12. 04. 11:19
Marjai János / 24.hu

Gáspár Győző lesz Dopemanék vendége a DOPERANO$ podcast ma megjelenő adásában. A beszélgetés alkalmával a műsor azon epizódja is szóba kerül, amikor Orbán Viktor volt a meghívott vendég, és Gáspár Győzőről is beszélt ekkor. Utóbbi azonban mint kiderült, nem tudta meg az említett részből, pontosan mit gondol róla a miniszterelnök, pedig szerette volna.

Nem hagytátok végigmondani neki! Itt volt a műsorban, olyan ideges voltam!

– mondta a showman az adás felvételén, melyről a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztott meg egy részletet.

Annyira idegbeteg voltam! El akarja mondani miniszterelnök úr rólam a véleményét, erre te beleszólsz, belefojtod a szót, másra tereled a témát, és én vártam, hogy kifejtse rólam a véleményét, te meg elrontod az adást!

– fordult Gáspár a rapper műsorvezetőtársához, Mocsár Gyula Jr-hez.

