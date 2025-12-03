ashlanditalboltittasmosómedve
Szórakozás

Kiütve találtak rá egy mosómedvére a mosdóban, miután kifosztott egy virginiai italboltot

24.hu
2025. 12. 03. 19:00
Szoki péntek este.

Szombat reggel egy ájult mosómedvére találtak rá az Ashland ABC Áruház mosdójában, ahol előtte felforgatta a polcokat és többféle alkoholt is ivott – számolt be róla a Hanover Megyei Állatvédelem és Menhely.

A „rendkívül ittas” maszkos banditát a virginiai nemzeti italboltból bevitték a detoxikálóba, menhelyre, hogy kijózanodjon, mielőtt „kihallgatták volna” és visszaengedték a vadonba.

Néhány óra alvás és sérülésnyomok nélkül (talán a másnaposságon és a rossz életviteli döntéseken kívül) biztonságosan visszaengedték a vadonba, remélhetőleg megtanulta, hogy a betörés nem megoldás

– olvasható az ABC News által idézett Facebook-bejegyzésben.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
„Mindenki lecserélhető, pótolható” – Pindroch Csaba búcsúzik a Magyarország, szeretlek!-től
A Házasság első látásra Attilája Miló Vikiről: Az utolsó napon sem nézett magába, hogy ő vajon mit ronthatott el
Sydney Sweeney az ó-hollywoodi világot idézte meg estélyiével új filmje premierjén
Jézusnak köszöni drámai fogyását az egykori pornósztár
Török Gábor: Nem vagyok biztos abban, hogy a Fidesz jelenlegi helyzetében ez a legjobb stratégia
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik