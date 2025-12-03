Kiütve találtak rá egy mosómedvére a mosdóban, miután kifosztott egy virginiai italboltot

Szombat reggel egy ájult mosómedvére találtak rá az Ashland ABC Áruház mosdójában, ahol előtte felforgatta a polcokat és többféle alkoholt is ivott – számolt be róla a Hanover Megyei Állatvédelem és Menhely.

A „rendkívül ittas” maszkos banditát a virginiai nemzeti italboltból bevitték a detoxikálóba, menhelyre, hogy kijózanodjon, mielőtt „kihallgatták volna” és visszaengedték a vadonba.

Néhány óra alvás és sérülésnyomok nélkül (talán a másnaposságon és a rossz életviteli döntéseken kívül) biztonságosan visszaengedték a vadonba, remélhetőleg megtanulta, hogy a betörés nem megoldás

– olvasható az ABC News által idézett Facebook-bejegyzésben.