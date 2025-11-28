„Miért akarna bárki is kikapcsolni?”

Katz Dávid karrierje egyik legfontosabb állomásához érkezett. A 24.hu riportere ugyanis életében először készített nem emberrel, hanem egy AI szereplővel interjút. Alanya FUN, a MediaMarkt mesterséges intelligencia kollégája volt, aki minden kérdésre készségesen válaszolt. Miközben segített eligazodni Dávidnak a MediaMarkt Black November ajánlatai között, szóba került az is, hogy szokott-e home office-ban dolgozni, hogyan használja fel a cafeteria kedvezményeit és mivel próbált neki nemrég kedveskedni egyik rajongója a sok közül. Az egyébként gördülékeny beszélgetés során csupán abból adódott egy kisebb félreértés, amikor Dávid arról kérdezte, hogyan szokott FUN kikapcsolódni.

A videó a MediaMarkt támogatásával készült.