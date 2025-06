Vasvári Vivien férje kártérítési pert tervez indítani Molnár Áron ellen, miután utóbbi paródiavideóban üzent az influenszernek

Vasvári Vivien a napokban az Instagram-oldalán osztott meg egy videót, melyben felszólalt Ukrajna EU-csatlakozása ellen. A felvételen az influenszer egyebek mellett úgy fogalmazott:

Én nem értek semmit a politikához, és különösebben nem is érdekel, de az, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz Ukrajna… Ilyen formában? Egy olyan ország, ahol háború van és a mindennapi élet bizonytalan? Ez most tényleg komoly?

Hozzátette, azt sem érti, ezt egyáltalán hogy lehet felvetni, és ez nem arról szól, kinek milyen pártja van, vagy kinek mi a véleménye és mit gondol a politikáról.

Ez rólad szól, rólam szól, rólunk szól, a gyerekeinkről és a jövőnkről. Nyilván nem vagyok szakértő ebben a témában, de azt gondolom, hogy ez minket, magyarokat is érint, és hogy ha már lehet kinyilvánítani a véleményünket, akkor én ki is fogom.

A videóból kiderült, hogy Vasvári már szavazott, és ezt tanácsolta követőinek is, mivel szerinte minden magyar ember felelőssége élni a szavazati jogával. Posztja mellett azt írta: „Most van itt az idő, hogy felelősen gondolkodjunk, szavazzunk! Ez a jövőnket határozza meg!”

Az influenszer videója azóta Molnár Áronhoz is eljutott, aki egyfajta paródiát készítve reagált az elhangzottakra.

Ez most tényleg komoly? Hogy ez baszta ki a biztosítékot nálad? 15 év Fidesz kormányzás után? Nem a rohadó kórházak, nem Orbán hatvanpusztai birtoka, nem a goebbelsi mélységekbe zuhant propaganda, nem Matolcsyék bankrablása, hanem ez? Ez tényleg komoly?

– utánozta Vasvári hanghordozását a színész, majd előbbi azon kérdésére reagált, hogy lehet egyáltalán felvetni, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Tudod, hogy ki veti ezt fel egyedül? A Fidesz. Senki más. A Fidesz kreált egy hazugságot, hogy elterelje a figyelmet a valós problémákról az országban, és te nyitott szájjal belesétáltál ebbe a faszerdőbe.

Válaszvideójában Molnár azt a kérdést is feltette az édesanyának, hogy innentől kezdve ki fog-e állni a listázott újságírók és civil szervezetek mellett, tanácsolta neki továbbá, hogy ha – saját bevallása szerint – nem szakértője a témának, akkor hallgasson meg legalább egy beszélgetést olyan szakemberekkel, akik azok.

Tudod, mi érint minket, magyarokat? Az hogy a magyar gazdaság öt éve nem nőtt, a NER oligarchái viszont folyamatosan gazdagodnak a mi pénzünkből.

Arra a részre, amikor Vasvári kijelentette, hogy ha már ki lehet nyilvánítani a véleményünket, akkor ő ki is fogja, Molnár azzal reagált:

Szuper! Nyilvánítsd ki, Vivi! Állj Iványi Gáborék mellé! Szólalj fel a cenzúratörvény ellen! Kérd számon a rendszert a gyermekvédelem kudarca miatt! Tudod mit, Vivi? Én is kinyilvánítom a véleményemet! Nagyon remélem, hogy 2026-ban demokratikus úton, szavazatok mentén meg lehet buktatni ezt a geci rendszert, aminek te is beszélő feje lettél. Remélem, hogy ebből a pénzből, amit ezért kaptál, te is papucsot veszel 4,5 millió adófizetői forintért. Gratulálok, Vivi!

– zárta mondandóját a Csillag Születik ítésze, majd a középső ujját megemelve be is mutatott az influenszernek.

Posztjának egyébként azt a címet adta: „Üzenet a Szerelmemnek, Vasvári Viviennek..”

Az elhangzottak után Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond is beszállt az üzengetésbe, aki szintén videós formában fogalmazta meg gondolatait. Posztja mellett az üzletember úgy fogalmazott: „Ez nem politikáról szól. Ez arról szól, hogy egy hatgyerekes családanyát – egy feleséget – nem alázunk meg ország-világ előtt, pusztán azért, mert ki merte mondani, amit gondol. Nem maradhattam csendben. És teljes szívből kiállok mellette”.

Az üzletember a felvételen elmondja, azzal nincs problémája, hogy a színész paródiavideót készített a felesége egyik megnyilvánulásából, ám úgy véli, egy hatgyerekes anyát és feleséget ilyen módon kiparodizálni, megalázni és személyében támadni már túlmutat a paródián és a kritikán.

Ez nem vélemény, ez aljasság. Főleg, hogyha mindezt a lájkokért teszed. Az, hogy egy hatgyerekes anyának, feleségnek azt írod, hogy szerelmem, beküldöd a faszerdőbe, azt sugallod, áthallással, hogy ő bármilyen ruhaneműjét az adófizetők pénzéből veszi, ez rosszindulatú, megalázó, és teljes mértékben alaptalan. A feleségem soha az életben nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól. Pontosan abból keresi a pénzét, amiből valószínűleg te is. Tartalmakat gyárt, amikért fizetnek egyébként a cégek, hogy rajta keresztül hirdessenek.

Mint mondja, a felesége úgy döntött, megszólal egy érzékeny témában, ám amit Molnár tett, szerinte már nem a véleményről szólt.

Hanem a nő, az anya, az ember megalázásáról. Egy hatgyerekes családanyát így kipécézni és ízekre szedni nem bátorság, nem jófejség. Az egyszerűen csak gyávaság.

A videóban az üzletember arról is beszélt, hogy neki és Vasvárinak nincs semmi problémája Molnárral, sőt valamilyen szinten még követik is a munkásságát, és vannak üzenetei, amivel egyetértenek, sajnálatosnak tartják például a színészek helyzetét Magyarországon. Hozzátette, hogy a kultúrát is szeretik, a gyerekeikkel sokszor járnak színházba és moziba magyar filmeket nézni, apaként pedig jólesik neki, hogy az alfa generációs gyerekei nem hollywoodi sztárokra néznek fel, hanem magyar színészektől szeretnének autogramot kapni.

És igen, sajnálom a kultúrának a szerepét itthon, de ha hiszed, ha nem, évek óta támogatjuk a kultúrát különböző formákban. Éppen ezért nem is nagyon értem, hogy egy ilyen tanult színész, mint te, miért kell, hogy ezt a bizonyos emberség- és tisztelet-határvonalát átlépje csak azért, hogy az egyik legsikeresebb videóját megcsinálhassa.

Bodnár kijelentette, hogy szerinte a színész olyan határt lépett át, amit nem szabad, és számára a férfibecsület ott kezdődik, hogy megvédi azt, akit szeret.

Márpedig te most olyan dologgal támadtad a Vivit, ami nem, hogy nem volt igaz, de nemcsak rá nézve, hanem az egész családomra nézve baromi tiszteletlen volt. Itt egy hatgyerekes családanyáról van szó, akit te nyilvánosan alázol. Hazugságokat feltételezel, faszerdőbe küldesz, érted? Még egyszer, nem a véleménynyilvánítással van a bajom, de hova megy ez az ország, ha már a tisztelet sincsen meg az emberekben? Legyen mindenkinek véleménye, fontos, ütköztessünk, értsünk egyet, ne értsünk egyet, ez a demokrácia. De hova tartunk, hogyha a tisztelet elveszik belőlünk? Hova? Te képviselsz egy oldalt, azt mondod, hogy majd jobb lesz a világ, hogyha titeket választanak az emberek. Mitől lesz jobb? Így bizonyítod be? Így talán jobb lesz a világ? Hogy egy hatgyerekes családanyába ilyen mocskos módon beleállsz? Mitől lesz jobb ez az ország? Mitől? Mikor lett menő, izgalmas és vicces dolog férfiként nőket alázni? Csak azért, mert valakinek van egy véleménye.

Hangsúlyozta: nem érdekli, Molnár milyen pártot szeret vagy hova húz a szíve. Mint mondja, ő vállalkozóként tevékenykedik, nem függ politikai pártoktól, megcsinálta a szerencséjét, és dolgozik látástól vakulásig, akárcsak a felesége, és ők ketten így alkotnak szövetséget.

De könyörgöm, hova jut ez a világ? Mi lesz itt a következő tíz hónapban? Azt hirdetitek, hogy a másik oldal gyűlölködik. Te mit csinálsz? Faszerdőbe küldesz meg szerelmemnek hívsz egy hatgyerekes anyát, egy feleséget, a feleségemet!

Azt mondja, azt is elfogadja, ha a színész nem ért egyet a videóban elhangzottakkal, de legalább jelöljön meg egy időt és egy helyszínt, ahol beszélgethetnek – akár privátban, akár nyilvánosan.

Győzzél meg, hogy ahogyan ti csináljátok, attól miért lesz jobb ez a világ? És tudod mit, még ha nem is fogsz tudni meggyőzni, de legalább tisztelni foglak férfiként, hogy kemény csávó vagy, odaálltál, és belenéztél a szemembe. De tudom én, ki vagyok én, senki. Ez nem fog valószínűleg megtörténni, mert miattam nem fogsz egy darab lájkot sem kapni. Éppen ezért saját eszközömmel kell a feleségem igazát bebizonyítani, de tudod mit? Legalább a fájdalmán enyhíteni. Mert amilyen gyűlöletcunamit te rázúdítottál, abban összeroppan, érted? És persze, mondhatod, miért kellett kiállnia. Így van. De te nem véleményt mondtál, te undorító módon, tisztességtelenül olyan dolgokat állítasz, ami baromira nem igaz. Legalább néztél volna utána.

A felvétel végén az üzletember tudatta, hogy ügyvédhez fog fordulni, és a csapatával jogi úton mindent meg fognak tenni a történtek után.

„Egy jó nagy kártérítési pert fogok indítani ellened, azért, mert hiszek abban, hogy muszáj tennünk valamit. Ez nem mehet így tovább. És tudod mit? Lehet, hogy nem fogok nyerni. De ha egy forintot is nyerek ezen a kártérítési peren, megígérem, hogy a háromszorosát fogjuk a Vivivel alapítványoknak, kórházaknak adni a nyilvánosság előtt. De még mindig, amit felajánlottam neked, az nyitva van, az a lehetőség. Találkozzunk, üljünk le! Férfiként beszélgessünk! Mutassuk meg az embereknek, hogy lehet így is, tisztességgel. De ha másra nem, ez a találkozó lehet, hogy alkalmat ad arra, hogy végiggondold, hogy esetleg peren kívül, bocsánatkérés címszóval felajánlj egy összeget, mely összeg háromszorosát én, a feleségem és te egy közösen kiválasztott alapítványnak, kórháznak oda fogjuk adni.”

De ha ezt nem is teszed meg, nagyon szépen kérlek, tartsd meg azt a határvonalat, ne lépd át, ami a tiszteletnek és az emberségnek a határvonala

– zárta mondandóját Bodnár.

Áprilisban egyébként megírtuk, hogy feltehetően Bodnár Zsigmond egykori techvállalkozása fejlesztette ki azt az arcfelismerő rendszert, amit a Digitális Állampolgárság programban terveznek használni. Az üzletember korábban úgy nyilatkozott, hatalmas összegért sikerült eladnia a szóban forgó céget, ezért tud családja számára luxus életszínvonalat biztosítani.