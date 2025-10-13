Vasvári Vivien és Molnár Áron először találkoztak: ezt mondták egymásnak élő adásban

Nyár elején Vasvári Vivien közösségi oldalára feltöltött posztban szólalt fel Ukrajna EU-csatlakozása ellen, amire Molnár Áron videóban reagált, megkérdőjelezve az influenszer politikai álláspontját. Az üzengetés itt nem ért véget, abba Vasvári férje, Bodnár Zsigmond is beszállt, és perrel fenyegette meg az aktivizmusa miatt is híres színészt.

Molnár Áron később „bocsánatkérő” videót posztolt Bodnár Zsigmondnak címezve, aki nyílt levélben válaszolt neki – és egyébként elfogadta a bocsánatkérést.

Több mint négy hónappal csörtéjük után Vasvári és Molnár vasárnap találkoztak először személyesen.

Pető Brúnó, a Sztárbox online riportere a legutóbbi adás során is élőben kérdezte a helyszínen helyet foglaló celebeket, így Molnár Áront is. A vele készült interjú során a színész megerősítette: neki nem az influenszerrel van problémája, hanem azzal rendszerrel, amit Vasvári támogat.

Ha valaki e rendszer mellett teszi le a voksát, az egy értékválasztás, és azt gondolom, hogy ez problémás értékválasztás. Ukrajnát megtámadta Oroszország, Ukrajnából gyerekeket rabolnak el nap mint nap, kínoznak terhes nőket és gyerekeket. Ebben a helyzetben lerakni a voksot Ukrajna ellen mérhetetlenül embertelen dolog bárki részéről, még Orbán Viktor miniszterelnök részéről is. Aki ebbe beleáll, az egy félelmetesen veszélyes irány a következő generáció kommunikációjában

– volt hallható az RTL élő videójában, amit a Redditre is felöltöttek.

Pető aztán Vasvári Vivient is megszólította, és megkérdezte tőle, üzenne-e valamit Molnárnak. Az influenszer erre úgy reagált, hogy ő inkább odamegy a színészhez bemutatkozni, mert nem ismerik egymást. Így is tett; kezet ráztak egymással. A találkozóról szintén a Redditen lelhető fel egy videó.

Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy én nem haragszom. És ennyi

– fogalmazott Vasvári Vivien, mire Molnár kijelentette, ő sem haragszik.

Én sem haragszom, de értékválasztás szerintem egy olyan ország ellen ágálni, aki háborúban áll

– kezdte a színész, mire Vasvári mosolyogva megköszönte neki, és elindult vissza a helyére. Molnár azonban folytatta: