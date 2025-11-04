rally
Szórakozás

A kis utcából a hálózatig – kenyérillat minden nap

2025. 11. 04. 15:34
A Lipóti Pékség története olyan, mint a jó kovász: generációkon át érlelték, táplálták, és most új erővel kel életre. Húsboltból országos hálózat, családból közösség, kenyérből történet – így süti bele magát a Lipóti a magyar mindennapokba.

Volt idő, amikor a pékség egyetlen helyiségben működött: egy szobában volt a kemence, a spejz volt a lisztraktár. Onnan indult útjára a Lipóti, amely ma már napi egymillió pékáruval látja el az országot. A történet olyan, mint maga a kovász: apró lépésekből, kitartó gondoskodásból érik meg, míg végül egész Magyarországra szállítja a friss kenyér illatát. Lipóton ez az illat nemcsak a reggelt, hanem egy egész történetet jelenti: egy húsbolti eladóból lett pékmester útját, aki ma már több millió magyar asztalára szállít ropogós héjú cipót és illatos kalácsot.

Húsboltból országos hálózat

Tóth József Péter, a Lipóti Pékség alapítója jól emlékszik a kezdetekre: először az ÁFÉSZ-nél, a Coop elődjénél állt a pult mögött. „A vidéki településeken, így Lipóton is mindig a Coop volt a meghatározó” – meséli. Az évek során bérelt üzletek, barátságok és közös munkák fonódtak szorosra, a kapcsolat a Cooppal pedig ma is tart.

A húsboltból kinőtt vállalkozás mára országos hálózattá vált: tíz üzemmel működik, központi bázisa Hatvanban található. Ez az üzem már nyugat-európai színvonalon, napi egymillió termék előállítására képes. De a történet nemcsak a számokról szól: a vidéki pékségekben tovább él a kézműves vonal, vadkovászos kenyerekkel, különleges ízekkel és hagyományőrző receptekkel.

 

Coop Rally: a közös kenyér ünnepe

A Coop Rally Tóth számára nem egyszerű rendezvény, hanem szakmai és emberi találkozóhely. „A magyar termékek mellett mindig öröm más sikeres hazai vállalkozókkal találkozni. Beszélgetünk, tanácsot adunk egymásnak, és kicsiben, nagyban egyaránt igaz: csak összefogással tudunk sikereket elérni” – hangsúlyozza.

Ez a szemlélet a mindennapokban is jelen van. A Lipóti Pékség alapelve, hogy magyar alapanyagból, magyar munkával készüljenek a termékek. Legyen szó kereskedelemről, vendéglátásról vagy sütőiparról, a cél, hogy a fogyasztó hazai értéket kapjon.

Innováció: fagyasztott technológia és robotizált raktár

A Lipóti nem áll meg a hagyománynál: a boltokban nyitástól zárásig friss pékárut kínálnak, köszönhetően a fagyasztott technológiának. A hatvani központban pedig épül a hatezer raklapos automata tárolórendszer, amely növeli a logisztikai hatékonyságot, és biztosítja, hogy a polcokra mindig időben érkezzen a kifli, a kenyér vagy a kakaós csiga.

A hatvani gyárban minden adott, hogy egységes minőséget képviseljünk” – mondja Tóth. – „Miközben a vidéki pékségeink a kézműves irányt tartják életben: vadkovászos kenyerek, új ízek és különlegességek kerülnek ki tőlük.”

Generációváltás kovászán

A Lipóti Pékség családi vállalkozásként indult, és a jövője is erre épül. Tóth négy gyermeke közül három fiú már a cégben dolgozik, a legkisebb lány is itt képzeli el a pályáját. „A legnagyobb öröm számomra, amikor a lányom megkért: apa, addig ne menj nyugdíjba, amíg engem tanítasz meg” – meséli mosolyogva az alapító. A staféta tehát már kézben van: a tradíció átörökítése mellett a fiatalabb generáció az innováció motorja is lesz.

A verseny napos oldala

A pékiparban a verseny kemény, de Tóth Péter optimista: „Én a verseny napos oldalát élvezem, de jó lenne, ha minden vállalkozás boldogulni tudna. Aki fejlődik és mindig egy lépéssel a konkurencia előtt jár, annak van esélye az öt-tíz éves távlatokra.”

A Coop Rally üzenete szerinte éppen ez: csak összefogással és fejlődéssel tud fennmaradni a magyar élelmiszeripar.

A COOP 2006 óta rendezi meg a hazai élelmiszer-előállítást testközelből bemutató Coop Rallyt; eddig 151 magyar vállalkozás kapott reflektorfényt. Az idei, XIX. Rally résztvevői között volt a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a TUTTI Kft., a Lipóti Pékség Kft., a Szatmári Malom Kft., a Tolnatej Zrt., a Mogyi Kft., valamint két Coop üzlet – az italgyártástól, a sütő- és malomiparon át, a tejiparig és a snackgyártásig, végül a kiskereskedelemig több ágazat is fókuszba került. A COOP egész évben azért dolgozik, hogy a vásárlók a magyar alapanyagból, magyar munkaerővel készült, minőségi és biztonságos termékeket válasszák.

