Hajmásy Péter először jelentkezett nyitott szívműtétje óta

Hajmásy Péter korábbi kosárlabdázó először év elején beszélt arról, hogy közel 10 órás nyitott szívműtétre van szüksége. Emiatt az esküvőjüket is elhalasztották Nádai Anikóval.

„Nagyon félek, de nagyon túl is lennék rajta… Eleve az altatás is egy rizikófaktor, és nagyon ijesztő belegondolni, hogy megállítják majd a szívemet. De ez már így nem igazi élet, nem emelhetek, nem szaladgálhatok a hároméves kisfiammal és Anikó kisfiával, a 10 éves Patrikkal. Nem akarom ezt a nagypapás tempót… Focizni, szaladgálni, játszani szeretnék velük!” – nyilatkozta Hajmásy szeptember végén.

Mostanra túl van az operáción.

Szombaton megműtöttek. Ez az első napom, hogy kicsit jobban vagyok, és tudok magamról

– adta hírül kedden az Instagramján Hajmásy Péter.

Hozzátette: „Nagyon-nagyon köszönöm azt a rengeteg támogató üzenetet, kedves szavakat és telefonhívásokat! Hihetetlenül sokat jelentett nekem! Nagyon szeretlek titeket, nélkületek ez nem ment volna!”

