Hajmásy Péter először jelentkezett nyitott szívműtétje óta

RTL Klub
admin Csontos Kata
2025. 10. 21. 18:08
RTL Klub
Hírt adott állapotáról és egy kórházi ágyas szelfit is posztolt.

Hajmásy Péter korábbi kosárlabdázó először év elején beszélt arról, hogy közel 10 órás nyitott szívműtétre van szüksége. Emiatt az esküvőjüket is elhalasztották Nádai Anikóval.

„Nagyon félek, de nagyon túl is lennék rajta… Eleve az altatás is egy rizikófaktor, és nagyon ijesztő belegondolni, hogy megállítják majd a szívemet. De ez már így nem igazi élet, nem emelhetek, nem szaladgálhatok a hároméves kisfiammal és Anikó kisfiával, a 10 éves Patrikkal. Nem akarom ezt a nagypapás tempót… Focizni, szaladgálni, játszani szeretnék velük!” – nyilatkozta Hajmásy szeptember végén.

Mostanra túl van az operáción.

Szombaton megműtöttek. Ez az első napom, hogy kicsit jobban vagyok, és tudok magamról

– adta hírül kedden az Instagramján Hajmásy Péter.

Hozzátette: „Nagyon-nagyon köszönöm azt a rengeteg támogató üzenetet, kedves szavakat és telefonhívásokat! Hihetetlenül sokat jelentett nekem! Nagyon szeretlek titeket, nélkületek ez nem ment volna!”

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Peter Hajmasy (@hagymaa) által megosztott bejegyzés

Hajmásy Péter: Nagyon ijesztő belegondolni, hogy megállítják majd a szívemet
Kímélnie kell magát az életmentő operáció előtt, és már nagyon nem bírja a „nagypapás” tempót.

TÉVÉMŰSOROK

