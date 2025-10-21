A Kísértés Anitája elmondta, hogyan alakult a kapcsolata Dáviddal és Kerimmel a műsor után

Anita párjával, Dáviddal vágott bele A Kísértés című párkapcsolati műsorba, ám a forgatások során kifejezetten közel került az egyik kísértőhöz, Kerimhez. A reality-t lezáró tűzceremónián végül Dáviddal úgy döntöttek, külön utakon folytatják, és Anita Kerimmel sem szerette volna folytatni az ismerkedést.

Hónapokkal a forgatások vége után Anita most a Borsnak mondta el, mi történt, miután mind hazajöttek Thaiföldről. Mint kiderült, egy ideig úgy tűnt, Dávid hajlandó megbocsátani neki.

Amikor hazajöttünk, félretette volna a történteket és szerette volna folytatni a kapcsolatot. Engem viszont ez nagyon meglepett, hiszen ekkorra már voltak érzéseim Kerim iránt is. Sokáig jóban maradtunk Dáviddal barátilag, sok közös programunk is volt. A sajtótájékoztató és a műsor indulása után azonban megszakadt a barátság, mert azt vettem észre, hogy a hátam mögött nem mond rólam szépeket, így most már nem is beszélünk.

A műsor után újra felvették a kapcsolatot Kerimmel, és megpróbálták folytatni a villában elindult románcot.

Amikor kijöttünk a villából, próbáltuk Kerimmel folytatni, de pár hónappal később le kellett zárnunk a dolgot, mert nem illettünk össze. A műsor adásba kerülése után viszont nyilván mindkettőnkben újra előjöttek az egymás iránt táplált érzések, ezért újra megpróbáltuk, de ezúttal sem sikerült. Mi a való életben valahogy nem vagyunk összeillők. Azt hiszem, a bezártság és A Kísértés szigete adta meg azt a varázst, ami ki tudott alakulni közöttünk, de itthon ez már nem működött. Megpróbálhatnánk akárhányszor, akkor sem menne szerintem. Ha nem ilyen körülmények között találkozunk, akkor valószínűleg sosem kerültünk volna ennyire közel egymáshoz.

Anita, aki korábban kapcsolatfüggőnek titulálta magát, jelenleg szingli. Azt mondja, mostanra tisztán látja, hogy sem Dávidban, sem Kerimben nincsen meg az, amire valójában szüksége lenne.

Nincs most párom és nem is keresek, a műsor nagyon megterhelő volt nekem lelkileg, muszáj volt egy kicsit egyedül lennem. Még mindig a hatása alatt vagyok valamennyire, de azért már sokkal jobban érzem magam. Ha majd készen állok rá, akkor olyan párt szeretnék találni, akiben nem csak félig vannak meg a dolgok, hanem akiről azt érzem, hogy számomra tökéletes.

