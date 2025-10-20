Lakatos László a Sztárbox-os pályafutásáról: Azt mondták, tróger cigánygyerek vagyok, le se fogok fogyni és feladom

Lakatos László is ringbe lépett a Sztárbox utolsó elődöntőjében vasárnap. Dudás Miki volt az ellenfele, akit bár nem sikerült legyőznie, a humorista úgy érzi, nagyon sokat köszönhet a versenynek. A mögötte álló időszakkal kapcsolatban nemrég az Instagram-oldalán osztott meg egy hosszabb posztot, melyet úgy kezdett: élete eddigi legnagyobb fizikai megmérettetésén van túl. Közel 30 kilót fogyott és rendszer lett az életében, így úgy fogalmaz, ki kell mondani, hogy a sport jó, hiába volt eddig „mozgástagadó”.

A Sztárbox az a műsor, amiben ha valaki részt vesz, mindenképp nyer, ha felemelik a kezét a mérkőzése végen, ha nem. (Nem a számlázásra gondolok elsősorban.) Rengeteg mindent nyertem! Abban bízom, hogy az embernek pedig tudtam adni én is valamit. A Dumaszínház színpadán magamból adok, a lelkemből, gondolataimból. Most a Sztárboxban a milyenségemből kellett adnom. Megmutatni azt, hogy ki vagyok, mi vagyok ott belül, és mit tudok feláldozni. Megmutatni azt, hogyha az ember valamit akar és tesz érte, akkor az eredmény jönni fog. Nagy önismereti utazás volt számomra, amit ajánlok mindenkinek, ez ilyen szenvedős, elgyepálós El Camino.

A humorista azt mondja, négy dologban erősítette meg őt ez az út: ilyen volt a tisztelet, a tanulás és önképzés, a hála, illetve a lehetőség, ami mindenkinek adatik és adni is kell.

Rólam azt mondták, hogy tróger cigánygyerek vagyok, le se fogok fogyni és feladom, bízom benne, erre rácáfoltam. Molnár Guszti megjárta a poklot a függőségével, most pedig itt van és gyönyörűen teljesít, odateszi magát. Guszti a példa arra, mi történik, ha valaki kap lehetőséget és él vele! Minden tiszteletem az övé!

– jelentette ki Lakatos, posztja végén pedig köszönetet mondott a családjának, a felkészítő csapatának és mindenkinek, aki szurkolt neki és támogatta az elmúlt időszakban.

A Sztárbox véget ért, de a bokszot folytatjuk! Ma pedig már irány dolgozni! Csókollak titeket!

