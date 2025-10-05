kovács kovi istvánhaknihétvége
Pornós sztorikkal haknizik hétvégenként Kovács Kovi István

2025. 10. 05. 16:46
Persze a jóízlés határain belül.

Kovács Kovi István, a négyszeres pornó-Oscar-díjas producer még szeptember végén tette közzé azon bejegyzését a Facebookon, amiben arról tájékoztatta követőit, hogy bárki elhívhatja diszkóba, házibuliba, legény- vagy leánybúcsúba, esetleg kerti partira, hogy feldobja a hangulatot felnőttfilmes sztorikkal, sztártitkokkal, laza beszélgetésekkel, közös fotókkal és autogramokkal.

Mindezt persze gázsiért fejébe, de pontos összegekről nem szól a poszt, hiszen a részleteket chatüzetentben kell egyeztetni az egykori pornópápával.

Azt már a HVG szúrta ki, hogy Kovi a Story.hu-nak is mesélt ezekről a haknikról. A producer saját bevallása szerint a követői először furcsán fogadták az ötletet, alig két héttel később viszont már az összes hétvégéje be van táblázva az idei évre.

Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy a bulizás nem azt jelenti, hogy én nyakra-főre bratyizom mindenkivel, kiugrom egy tortából, és bohóckodom. Ezek inkább interaktív, szórakoztató, kulturált beszélgetések a jelenlévőkkel. Ők kérdeznek, én sztorizgatok, elmesélek különböző érdekes történeteket, forgatási kulisszatitkokat. A jóízlés határain belül persze.

– nyilatkozta a story.hu-nak Kovi.

