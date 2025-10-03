pásztor erzsi
Szórakozás

Pásztor Erzsi többé nem ülhet volán mögé: „Ennyi idősen nem is kell ebben a városban autózni, mert borzalmas már a közlekedés”

TV2
admin Grósz Petra
2025. 10. 03. 15:20
TV2

Pásztor Erzsi a múlt hónapban hatalmasat esett a betonon, sérülései miatt kórházba is került. A 89 éves színésznő most a Borsnak beszélt arról, hogy hogy érzi magát a baleset óta.

Nem veszem halálosan komolyan a balesetet, hogy most lefekszem és soha többé nem kelek fel, de azért óvatos vagyok, mivel a vállamat folyamatosan jegelni kell a fájdalom miatt, és a térdeimen is nyílt sebek vannak, amik borzasztóan fájnak

– osztotta meg a portállal a színművésznő, akinek egy hétköznapi szokásáról is le kellett mondania: többé nem ülhet volán mögé, amit végső soron nem is bán, mert életveszélyesnek tartja a mai utakat.

Eléggé elvesztettem a szabadságomat, mivel az autómat is letettem, mert ugye abba csak bepattantam és intéztem a dolgaimat, de ettől is most megváltozik az életem. A lányomnak viszont igaza van, hogy ennyi idősen nem is kell ebben a városban autózni, mert borzalmas már a közlekedés.

Ami a színházat illeti, Pásztor Erzsi a fájdalmai ellenére sem hagyja cserben a közönségét.

Azzal nem számoltam a darabban, hogy a kerekesszéket hajtanom is kell, szóval nagyon megerőltettem a vállamat, de a Duraiban is fellépek hamarosan, ami egy rendkívül megerőltető műsor, szóval szólok majd a kollégáknak, hogy azért vigyázzanak rám

– mondta a Szomszédok Janka nénije, hozzátéve: bár a szerep sok mozgással és ugrálással jár, amit most nehezebben fog tudni megoldani, szüksége van az előadásokra. Szeretne kiszabadulni a bezártságból, az elmúlt időszakban ugyanis leginkább a felépülésre koncentrált.

A színésznő év elején bővebben is mesélt arról, hogy milyen negatív tapasztalatai vannak a budapesti autós közlekedéssel kapcsolatban.

Kapcsolódó
Pásztor Erzsi: A budapesti közlekedésben nagyon vadak és gorombák az emberek
A Kossuth-díjas színésznő szerint „valami rendet kéne csinálni” a fővárosi utakon.

