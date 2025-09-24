pásztor erzsifilmtvbalesetszomszédok
Balesetet szenvedett Pásztor Erzsi

MTVA Fotó: Zih Zsolt
24.hu
2025. 09. 24. 10:26
MTVA Fotó: Zih Zsolt

Pásztor Erzsi, a Szomszédok című sorozat 88 éves színésznője a napokban hatalmasat esett a betonon, több helyen megütötte magát, és kórházba kellett szállítani – mondta el a Borsnak.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő épp a lányával volt a történtekkor: „Jöttem ki a kórházból a lányommal, de őt lehagytam, mert mindig a saját tempóm után megyek, és ezt nem bírom abbahagyni. De egy rossz lépés miatt úgy elvágódtam, hogy arccal az úttestre estem, és azóta kínlódok” – fogalmazott.

Mindenem csupa vér volt, de szerencsére két férfi megállt segíteni, és felültettek, épp egy temetkezési vállalat lépcsőjére. Ott ültem, a sárga nadrágomban, vérben tocsogva, és pokolian fájt mindenem. Az egyetlen jó érzés az volt bennem, hogy rengeteg ember akart segíteni, mert már kezdtem elveszteni a hitemet az emberekben, hiszen annyi borzalom van mindig körülöttünk, de ez most nagyon megmelengette a szívemet

– mesélte.

A színésznő komoly sérüléseket szerzett, de szerencsére nem tört el semmije. „Hálát adok a Jóistennek és az édesanyámnak ott fönn az égben, hogy velem van, mert ehhez nagy segítség kellett, hogy nem törtem el valamimet. Az én koromban ekkorát esni nagyon veszélyes, hallottam, ahogy koppant a fejem a földön, és iszonyú fájdalmat éreztem” – mondta a színésznő, aki nemrég vashiánya miatt úgy legyengült, hogy egy hetet kórházban kényszerült tölteni.

Kapcsolódó
50 kilósra fogyott betegsége miatt Pásztor Erzsi
Sosem volt ilyen vékony, a ruhatárát is le kellett cserélnie.

