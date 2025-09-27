james ellingsworthheringbüdös
Szórakozás

Háromszor kellett lezuhanyoznia, hogy megszabaduljon a világ legbüdösebb ételének a szagától

24.hu
2025. 09. 27. 08:23
Az amerikai férfi videóra vette és érzékletes leírást adott az élményéről.

Egy louisianai férfinek háromszor kellett zuhanyoznia, hogy megszabaduljon a világ legbüdösebb ételének szagától, amiről részletesen beszámolt a több mint 9 millió megtekintést kapott, vírusként terjedő Instagram-videójában – írja a Yahoo.

Ez messze a legundorítóbb dolog, amit valaha próbáltam az életemben

– mondta James Ellingsworth, annak ellenére, hogy néhány gusztustalanságon eddigre már túl volt. Például azt is filmre vette, ahogyan nyers húst evett, most pedig a svédek egyik ételkülönlegességének esett neki, a Surstrômmingnak, amelyet fermentált balti heringből készítenek.

A tartalomkészítő azt mondta, onnan kapott ihletet, hogy számos olyan videót látott, ahol az emberek már az étel konzervjének a kinyitásakor megtorpannak a szörnyű szag miatt – ami Ellingsworth-tel is majdnem megtörtént, miután az ominózus pillanatban öklendezni kezdett. Ezután valahogyan mégis sikerült leerőltetnie a torkán az ételt, amely ízét pont olyannak írja le, mint a szagát. És hogy az milyen?

Olyan szaga volt, mintha folyékony segget öntöttél volna egy döglött mosómedvére

– állapította meg a gasztronómus, aki egy falat után feladta a küzdelmet. Ellingsworth ezután állítólag háromszor is lezuhanyzott, többször fogat mosott és napokig áztatta az evőeszközeit, mire teljesen megszabadult a szagtól.

A svéd Surstrômmingnek valószínűleg a világ legbüdösebb gyümölcsénél vagy a világ legbüdösebb virágánál is kellemetlenebb szaga van, de senkinek sem kívánjuk, hogy ezt a saját orrával is megállapítsa.

