ázsia expresszcurtismajka
Szórakozás

„Majka után már nem lepődöm meg semmilyen áruláson” – mondta Curtis, miután két olyan páros is hajszázni küldte az Ázsia Expresszben, akiktől nem várta

TV2
admin Grósz Petra
2025. 09. 27. 08:45
TV2

Az Ázsia Expressz péntek esti adásában ismét hajsza várt három párosra. A jegyosztó ceremónián Curtis és Barnai Judit három szavazatot is kaptak. Fodor Rajmund és Ungvári Miklós mellett Bódiék is nekik adták a jegyüket, amire a rapper bevallása szerint nem számított. Ezzel egyébként ők lettek a harmadik hajszázó páros Bódiék, illetve Lakatos Levente és Németh Kristóf duója mellett.

Majka után már nem lepődöm meg semmilyen áruláson, gyerekek. Viccelsz? Ez már semmi

– mondta a történtek után Curtis a műsort vezető Ördög Nórának.

A rapper egyébként már a kalandreality első adásában is felemlegette Majkát, felhozta továbbá egykori kollégájával való balhéját a Megasztárban is.

A hajszán Curtisék végül másodikokként értek célba, Lakatosék számára azonban – másodjára is –  véget ért a verseny.

Kapcsolódó
„Fölállt a kollégám és kiteregetett rólam” – Curtis felhozza Majkával közös balhéját a Megasztárban
A következő adásban elszabadulnak az indulatok.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Ezeket a növényeket ne hagyja kint a kertben
Szépréthy Roland elmondta, mi miatt rúgták ki a jogi karról
Barbinek Paula a csütörtöki motorbalesetéről: Feküdtem a földön és ordítva zokogtam
Csak az nem látja Dakota Johnson melleit ebben a ruhában, aki becsukja a szemét
Szakértők a Tisza nyugdíjtervéről: tűzoltásnak tökéletes, de a legégetőbb kérdéssel nem foglalkozik
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik