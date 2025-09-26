Eljegyzés helyett szakítás A Kísértésben: megcsalás miatt ért véget az egyik pár kapcsolata

Újabb pár távozott A Kísértésből, de míg Fanni és Márk együtt, jegyespárként hagyták el Thaiföldet, addig Milán és Lili külön utaztak haza. Történt ugyanis, hogy a tábortűz-ceremónián levetítették Milánnak, hogy Lili mit csinált a takaró alatt az egyik kísértővel.

Megmondom őszintén, én ezt így tovább nem szeretném folytatni. Ne haragudj meg

– mondta Milán, miután több hét távollét után újra találkozott a barátnőjével, aki a szembesítésen azt állította, hogy végig a párját szerette és rá gondolt, még akkor is, amikor egy másik férfival volt egy ágyban.

Milán utána elmondta, hogy jegygyűrűvel érkezett a műsorba, de a lánykérés így, érthető módon, elmaradt. A gyűrűt azért odaadta Lilinek, mondván, az mindig emlékeztetni fogja a lányt arra, hogy volt olyan férfi az életében, aki feleségül vette volna őt.

Te voltál életem szerelme, de olyan szinten megsértettél, megbántottál, megaláztál a tévében, hogy egyedül szeretnék hazatávozni

– jelentette ki Milán.

Lili nehezen találta a szavakat, mert ő nagyon másképp látta a történteket.

Tudod, amiket én itt átélhettem a villában, azt te már mind átélted, és nekem ez kimaradt teljesen

– fejtette ki a 22 éves lány, utalva arra, hogy a nála tíz évvel idősebb párja a kapcsolatuk előtt több nővel randizott.

Milán még elmondta: nem haragszik Lilire, soha nem mondott róla egy rossz szót sem.

Fiatal vagy, ha élni szeretnél, éljél, én nem haragszom rád egy percig sem. Tisztellek, szeretlek, de nagyon fájtak azok a dolgok, amiket láttam. Szerintem megérted a döntésemet.

Miután elbúcsúztak egymástól, bejött a Lilit megkísértő Balázs, és Kasza Tibi feltette a kérdést a lánynak: hazamegy egyedül, vagy marad a műsor végéig a villában, hogy ki tudja deríteni, mi van köztük az ott megismert fiúval.

Én tényleg nagyon köszönök neked mindent, mert sokszor, amikor szomorú voltam, akkor ott voltál mellettem, és ahogy többször mondtam, nagyon jó ember vagy. Viszont bennem tényleg nem indult el semmi érzelem, mindig ott volt a fejemben és a szívemben Milán, mindig ő volt az, akit nem tudtam elfelejteni, és én tényleg nagyon szeretem őt. Így akkor egyedül szeretnék hazamenni

– közölte döntését Lili.