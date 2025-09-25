szabados ági
Szórakozás

Szabados Ági megmutatta esküvői kisfilmjüket

Udvardi Attila / RTL
admin Grósz Petra
2025. 09. 25. 16:03
Udvardi Attila / RTL

Szabados Ági hétfőn esküvői fotókkal tudatta a közösségi oldalán, hogy szeptember első hétvégéjén feleségül ment vőlegényéhez, Péterhez. Az RTL híradósa később bővebben is mesélt a férjéről, aki mint kiderült, fodrász, és Oslóban a legjobbaktól tanulta a szakmát.

A műsorvezető a minap az esküvői kisfilmjüket is közzétette.

Hálásan köszönjük a rengeteg gratulációt és kedves visszajelzést. Jövök a videóval! És köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult életünk eddigi legszebb napjához – igazi álomesküvőnk volt, pont olyan, amilyet elképzeltünk ❤️✨

– fűzte hozzá a nagy napról készült videóhoz Szabados.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Szabados Ági (@szabadosagi) által megosztott bejegyzés

Kapcsolódó
Szabados Ági elárult néhány infót a férjéről: „Fodrász, a legjobbaktól tanult Oslóban”
Távkapcsolatban is éltek, a híradós szerint jól működött.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Lánya kétszer is odapirított Bochkor Gábornak utóbbi rádióműsorában
Barbinek Paula közlekedési balesetet szenvedett a csütörtöki esőben
„Elhányom magam” – Bárdosi Sándor nem elégedett a Nyerő Páros élmezőnyével
Házasodna a gazda: Ricsinél betelt a pohár, elege lett Erika gazda folyamatos beszólogatásaiból
Bese Gergő: Az AVH épületében felvázolták a lehetőségeimet: önmagam fejezem be az életem, vagy elhagyom az országot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik