Szabados Ági megmutatta esküvői kisfilmjüket

Szabados Ági hétfőn esküvői fotókkal tudatta a közösségi oldalán, hogy szeptember első hétvégéjén feleségül ment vőlegényéhez, Péterhez. Az RTL híradósa később bővebben is mesélt a férjéről, aki mint kiderült, fodrász, és Oslóban a legjobbaktól tanulta a szakmát.

A műsorvezető a minap az esküvői kisfilmjüket is közzétette.

Hálásan köszönjük a rengeteg gratulációt és kedves visszajelzést. Jövök a videóval! És köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult életünk eddigi legszebb napjához – igazi álomesküvőnk volt, pont olyan, amilyet elképzeltünk ❤️✨

– fűzte hozzá a nagy napról készült videóhoz Szabados.