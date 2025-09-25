sydney van den bosch
Sydney van den Bosch néhány hete kórházba került, orvosa azt mondta neki, felejtse el, hogy akár egy napra is elhagyja Magyarországot

Sydney van den Bosch nemrég a Storynak mesélt arról, hogy ő és a születendő kislánya is jól vannak, néhány hete azonban sikerült ráijesztenie a családjára.

Augusztus végén a generálkivitelezőnk bejelentette, hogy felmond. Ekkor már túl voltunk több szakemberváltáson, beázáson, kártevő-invázión. Ahelyett, hogy épült volna az otthonunk, csak bontottunk és bontottunk. Ültünk a férjemmel, Benivel a csupasz házunkban a betonzsákokon, és az kellett szembesülnünk, hogy mindenki lelécelt

– mesélte az egykori szerencselány, hozzátéve: várandósan ennyit idegeskedni finoman szólva sem tesz jót.

Aztán egyszer csak rosszul lettem. Jósló fájásaim voltak, így az ambulancián kötöttem ki.

Kiderült, hogy nincs akkora baj, mint azt elsőre gondolták, orvosa viszont csakis úgy engedte haza a kismamát, hogy előbb megígértette vele: jobban vigyáz majd magára.

Le kellett mondanunk a »babymoont« is, az utolsó kettesben töltött utunkat a férjemmel. Spanyolországba mentünk volna, de azt mondta a doki, felejtsem el, hogy akár egy napra is elhagyjam Magyarországot.

Mint mondja, ezt követően már csak a „kispadról” nézhette, mi történik a házban.

A férjemet videóhívásban instruáltam, hogy a fugát ne két centire, hanem csak egyre húzzák. De azok után, mennyire megijesztettem őt a »kórházasdival«, egy rossz szava sem volt. Közben a radiátorból és a raklapból készült »munkaállomásomat« is megszüntették a házban. Beni megelégelte, hogy egész napokat töltök ott. Ezt komolyan is vettem, miután láttam, hogy szikrákot szór a szeme… Azóta viszont eltelt pár hét, és bár próbálok vigyázni magunkra, ismét a házfelújítás köti le szinte minden időmet.

A kismama tisztában van azzal, hogy neki már csak a babavárásra kellene koncentrálnia, ám úgy fogalmaz, ez jelenleg képtelenség, annyi teendő van még a ház körül. Nemrég pedig egy új célt is kitűzött: hogy december 7-ére, azaz a harmincadik születésnapjára be kell költözniük új otthonukba.

Ezt kérem ajándékba… Sokáig amúgy sem maradhatunk a jelenlegi lakásunkban, ahol nincs lift, cserébe van kétszázhúsz lépcsőfok. Jó hír viszont, hogy elkészült a babaszoba, még ha ideiglenes is. Minden babaholmit beszereztünk, anyukám már ki is mosta az összest. Tényleg igyekszem átszellemülni. A nagymamám azt szokta mondani, hogy a családunkban a nők be vannak oltva pihenés ellen…

