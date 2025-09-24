leonardo dicaprio
Leonardo DiCaprio életében először podcastolt, elárulta, hogy egyszer majdnem nevet változtatott

Először szerepelt podcastműsorban Leonardo DiCaprio, hívta fel a figyelmet erre az amerikai JustJared. A sztárszínész a New Heights vendége volt, ahol rögtön elmondott egy izgalmas történetet a nevéről.

Amikor gyerekként Hollywoodba való betörésről álmodott, fontolóra vette, hogy nevet változtat. Ekkor tizenkét éves volt.

Végre valahára találtam egy ügynököt. Azt mondta, nem hangzik elég amerikainak a nevem. Kérdeztem is, hogy hogy érti, hiszen én Leonardo DiCaprio vagyok. És csak mondta és mondta, hogy ez nem lesz jó, sosem fognak bevenni a körbe. Az új neved Lenny Williams lesz.

A Williams egyébként a színész középső nevéből, a Wilhelmből származott. Ekkor apám meglátta a fickó fotóját, összetépte, majd azt mondta:

Csak a holttestemen át!

