Proksa Szandra arról, hogy műsorvezető lesz a TV2-n: Nem akartam elhinni, amikor pár hete megkerestek

Proksa Szandra, korábbi Miss Universe Hungary-győztes, az Életmódi című magazinműsor házigazdája veszi át dr. Krasznai Dóra helyét a Mokkában, hiszen utóbbi 3 hónapot követően távozik a feladatköréből.

Proksa azt mondja, el sem akarta hinni, hogy ilyen feladatot kapott:

Nagyon boldog voltam, és nem akartam elhinni, amikor pár hete megkerestek, még a híváslistát is lefotóztam, hogy tényleg igaz-e. Tíz éve vártam erre, tíz évnyi munkámnak a beérése ez a hír, régóta dédelgetett álmom volt. 2016-ban végeztem a TV2 Akadémián és azóta tudatosan készültem erre, hiszen most már 5-6 éve műsorvezetőként tevékenykedtem

– mesélte a Blikknek.

És hogy mikor debütál a műsorban? A lapnak szűkszavúan annyit mondott, októberben kezd majd a TV2 stúdiójában.