proksa szandratv2mokkaműsorvezető
Szórakozás

Proksa Szandra lett a Mokka új műsorvezetője

24.hu
2025. 09. 21. 20:02
Korábban rendszeresen feltűnt a reggeli műsor egyik állandó rovatában.

A korábban az Életmódi című magazinműsort vezető Proksa Szandra lett a TV2 reggeli műsora, a Mokka új műsorvezetője – írta közleményében a csatorna.

„Szandra régóta a Mokka csapatához tartozik, jótékonysági és gyereknevelési témákban hétről hétre találkozhattak vele a nézőink. Szandra amellett, hogy tapasztalt tévés két kisgyereket nevel, fontos jótékonysági munkát is végez. Nagyon örülök, hogy műsorvezetőként is csatlakozik a Mokkához” – mondta Szalai Vivien, a TV2 Csoport hírigazgatója.

Proksa korábban rendszeresen feltűnt a Mokka egy állandó rovatának háziasszonyaként is, most régi álma válik valóra azzal, hogy műsorvezetőként köszöntheti reggelente a nézőket.

„Gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy a Mokka műsorvezetője lehetek – több, mint tíz éve dolgozom ezért, és már a TV2 Akadémiára is azért jelentkeztem, hogy egyszer eljussak idáig. Öt éve vezetek tévéműsorokat, előtte közgazdászként dolgoztam, illetve korábban a szépségiparban is szereztem tapasztalatot, ami szintén sokat adott az önkifejezéshez és a magabiztossághoz. Mindig éreztem, hogy a kamera előtt tudok igazán kiteljesedni – különösen most, hogy kétgyermekes édesanyaként is megtaláltam az egyensúlyt. Hiszek abban, hogy a ranglétrát végig kell járni, és boldog vagyok, hogy most egy olyan szerepben mutathatom meg magam, amely mindig is közel állt a szívemhez” – árulta el Proksa Szandra.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Jézussal „flörtölt”, Freud kísérletezett rajta, és még egy Gestapo-tisztet is megregulázott – filmre kívánkozik Erzsébet királynő anyósának élete
Rubint Réka a DPK-s jelenéséről: Mindig is ez volt és mindig is ez lesz a célom: építeni
„Vagyunk egy páran!” – Tóth Gabi is ott volt a DPK nagygyűlésen, zászlóval a kezében
Egy éve ilyenkor: belenyomta felesége fejét az esküvői tortába
„A magyar kormány szándékosan mérgezi ezt az országot, hogy totális kontroll alatt tartsa és uralkodhasson fölötte” – a gyűlöletkeltés ellen tüntettek a Hősök terén
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik