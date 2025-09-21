Patai Anna az X-Faktorban tért vissza, de Majka szerint kevés a jó éneklése, mert „egy Fehér Krisztián-típusú csávó kenterbe veri”

Patai Annát a Megasztár ötödik évadában, 2010-ben ismerte meg az ország, amikor tizenegy évesen indult a versenyen. A műsor finálájában Eric Gast, Britney Spears producere az énekesnő első platina lemezének (Oops!… I Did It Again) eredeti példányával lepte meg, melynek hátoldalán mindketten kifejezték elismerésüket.

A Megasztár után beindult a karrierje: színházi felkéréseket kapott, saját dalai és videóklipjei jelentek meg, 2012-ben pedig egy könyv is íródott róla. Az énekesnő 2023 őszén férjhez ment, tavaly szeptemberben pedig megszületett első gyermeke.

Most az X-Faktor idei évadában próbált szerencsét Ariana Grande egyik dalával. Bár állva tapsolt neki a zsűri három tagja is, némi vitát is generált a mentorok között a felbukkanása.

Valkusz Milán szerint meglepő, hogy Patainak nincs egy slágere sem ilyen tehetséggel. Majka ebbe kapaszkodott bele:

Ennek oka van. Pontosan a tipikus példája annak, hogy hiába énekel valaki jól ennyire, mégsincs ott, ahol lennie kellene. Pont ezen kell elgondolkodnia, hogy mi az, amit még magára tud venni azon kívül, hogy jól énekel. Ha egy csibész csávó, egy Fehér Krisztián-típusú csávó beáll mellé, hamisan elkezd énekelni olyan dalokat, amik slágerek, mint a Gyere, kislány, hiába van ilyen éneklés, kenterbe veri.

Gáspár Laci ezzel nem értett egyet, annyira, hogy kisétált a stúdióból is. Végül Patai simán továbbjutott.