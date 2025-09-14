miss universe hungarydezsényi kincső
Szórakozás

Vörös hajú lányt választottak Magyarország legszebbjének

admin Csontos Kata
2025. 09. 14. 07:23

Augusztusban lezajlott a Miss Universe Hungary 2025-ös elődöntője: a szakmai zsűri idén is 12 versenyzőt választott ki, közülük tízen vettek részt a szeptember 13-ai döntőn. Az idei királynő a 21 éves Dezsényi Kincső lett, akit vörös hajkoronája tesz igazán különlegessé.

A győztes képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén novemberben.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

missuupdates (@missuupdates) által megosztott bejegyzés

Tavaly Kenéz Nóra fejére került a korona, előző évben Blága Tünde lett a győztes.

Kapcsolódó
Ő lett az ország legszebb nője, Marco Rossival pózolt a döntő után
28 éves, szombathelyi versenyző diadalmaskodott.

