Augusztusban lezajlott a Miss Universe Hungary 2025-ös elődöntője: a szakmai zsűri idén is 12 versenyzőt választott ki, közülük tízen vettek részt a szeptember 13-ai döntőn. Az idei királynő a 21 éves Dezsényi Kincső lett, akit vörös hajkoronája tesz igazán különlegessé.
A győztes képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén novemberben.
Tavaly Kenéz Nóra fejére került a korona, előző évben Blága Tünde lett a győztes.