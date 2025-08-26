Kialakult a Miss Universe Hungary idei döntős mezőnye

Lezajlott a Miss Universe Hungary 2025-ös elődöntője: a szakmai zsűri idén is 12 versenyzőt választott ki, közülük kerül majd ki az idei királynő a szeptember 13-ai döntőn. A győztes képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén.
A döntős mezőny versenyzői:
- Ari Lana Serfozo-Celik (19) tanuló
- Bárány Veronika (26) ügyintéző
- Dezsényi Kincső (21) gyógytornász hallgató
- Gazdag Jázmin (23) vállalkozó
- Gedeon Gabriella (19) tanuló
- Gere Bernadett (18) tanuló
- Hatos Kitti (20) pilates oktató
- Ilics Szimonetta Mercédesz (24) marketing manager
- Lőrinc Alekszandra (20) irodai adminisztrátor
- Stejer-Nagy Georgina (26) fogtechnikus, bébiszitter
- Szentpéteri Boglárka (23) kozmetikus technikus, kisgyermeknevelő
- Tóth Bogi (25) HR.