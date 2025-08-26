miss universe hungary
Kialakult a Miss Universe Hungary idei döntős mezőnye

Miss Universe Hungary
admin Grósz Petra
2025. 08. 26. 09:40
Miss Universe Hungary

Lezajlott a Miss Universe Hungary 2025-ös elődöntője: a szakmai zsűri idén is 12 versenyzőt választott ki, közülük kerül majd ki az idei királynő a szeptember 13-ai döntőn. A győztes képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén.

A döntős mezőny versenyzői:

  • Ari Lana Serfozo-Celik (19) tanuló
  • Bárány Veronika (26) ügyintéző
  • Dezsényi Kincső (21) gyógytornász hallgató
  • Gazdag Jázmin (23) vállalkozó
  • Gedeon Gabriella (19) tanuló
  • Gere Bernadett (18) tanuló
  • Hatos Kitti (20) pilates oktató
  • Ilics Szimonetta Mercédesz (24) marketing manager
  • Lőrinc Alekszandra (20) irodai adminisztrátor
  • Stejer-Nagy Georgina (26) fogtechnikus, bébiszitter
  • Szentpéteri Boglárka (23) kozmetikus technikus, kisgyermeknevelő
  • Tóth Bogi (25) HR.
Miss Universe Hungary

