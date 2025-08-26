Kialakult a Miss Universe Hungary idei döntős mezőnye

Lezajlott a Miss Universe Hungary 2025-ös elődöntője: a szakmai zsűri idén is 12 versenyzőt választott ki, közülük kerül majd ki az idei királynő a szeptember 13-ai döntőn. A győztes képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén.

A döntős mezőny versenyzői: