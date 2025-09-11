saoirse ronan
Megszületett Saoirse Ronan első gyereke

2025. 09. 11.
Életet adott első gyerekének Saoirse Ronan. A színésznőt és szintén szakmabeli férjét, Jack Lowdent a napokban Londonban fotózták le, ahogy egy babakocsit tologatnak, adta hírül a Daily Mail, néhány képet is mellékelve.

Ronan az elmúlt évben kissé hátrébb lépett a reflektorfénytől, és bár hivatalosan sosem jelentette be a várandósságát, egy májusi eseményen mindenki számára nyilvánvalóvá vált a terheshasát látva, hogy gyereket vár.

A Golden Globe-díjas ír színésznő és a skót színész 2018 óta alkotnak egy párt, az esküvőjük pedig 2024-ben volt, magánéletükről azonban szinte sosem nyilatkoznak. Annak idején a Két királynő című film forgatásán találkoztak és szerettek egymásba, ahol Ronan Stuart Máriát játszotta, Lowden pedig a királynő második férjét.

