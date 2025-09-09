Sallai Nóra először nyilatkozott tragikus autóbalesete óta: Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe

Sallai Nóra és kisfia közel egy évvel ezelőtt szenvedtek súlyos autóbaleset, egy másik sofőr letarolta őket az útról Alsónémediben. A színésznőt ekkor válságos állapotban szállították kórházba, sürgősen vérre volt szüksége, kisfiát azonban nem tudták megmenteni, Bende nem sokkal a karambol után elhunyt.

A Jóban Rosszban egykori Mónika nővérét egy ideig mesterséges kómában tartották az orvosok, sokáig kritikus volt az állapota. Hetekkel a baleset után került le a lélegeztetőgépről, majd végeláthatatlan kezelésekkel folytatódott a gyógyulása.

Sallairól a tragikus baleset óta csupán informátoroktól lehetett hallani a sajtóban, a színésznő azonban nemrég a story.hu-n keresztül üzent a nyilvánosságnak.

Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe. Ezt vettem célul. A családom és a barátaim segítenek ezen az úton!

– nyilatkozta a portálnak Sallai Nóra.