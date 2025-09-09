sallai nóra
Szórakozás

Sallai Nóra először nyilatkozott tragikus autóbalesete óta: Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe

TV2
admin Grósz Petra
2025. 09. 09. 06:48
TV2

Sallai Nóra és kisfia közel egy évvel ezelőtt szenvedtek súlyos autóbaleset, egy másik sofőr letarolta őket az útról Alsónémediben. A színésznőt ekkor válságos állapotban szállították kórházba, sürgősen vérre volt szüksége, kisfiát azonban nem tudták megmenteni, Bende nem sokkal a karambol után elhunyt.

A Jóban Rosszban egykori Mónika nővérét egy ideig mesterséges kómában tartották az orvosok, sokáig kritikus volt az állapota. Hetekkel a baleset után került le a lélegeztetőgépről, majd végeláthatatlan kezelésekkel folytatódott a gyógyulása.

Sallairól a tragikus baleset óta csupán informátoroktól lehetett hallani a sajtóban, a színésznő azonban nemrég a story.hu-n keresztül üzent a nyilvánosságnak.

Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe. Ezt vettem célul. A családom és a barátaim segítenek ezen az úton!

nyilatkozta a portálnak Sallai Nóra.

Kapcsolódó
Gazdag Tibor Sallai Nóráról: Végigkísértem az egész családalapítását és boldogságát, épp ezért volt sokkoló látni, hogyan alakult
Évekig játszottak együtt a Jóban Rosszban című sorozatban.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025

Friss

Népszerű

Összes
Berki Mazsi Kulcsár Edináról: Méltó ellenfelem lenne
Megszólalt Sztárbox-os sérülése után PSG Ogli: Nem vagyok jól
„Sosem voltunk egy kasszán” – Kármán Odett elmondta, mik a terveik a milliókkal, amit az Exek csatájában nyertek Kamarás Norbival
Válik férjétől az Astronomer egykori HR-vezetője, aki egy Coldplay-koncerten bukott le a cég vezérigazgatójával
Epstein-ügy: Nyilvánosságra hozták a Donald Trump aláírásával ellátott születésnapi üdvözlőlapot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik