Sigourney Weaver végre elmondta, mit gondol az új Alien-sorozatról

admin Besenyei Balázs
2025. 09. 09. 13:56
Jelenleg a Disney+-on látható az Alien: Föld című új sci-fi-sorozat, mely Ridley Scott űrlényes univerzumában játszódik. Sigourney Weaver az első négy Alien-filmben alakította Ellen Ripley hadnagyot, a Nostromo űrhajó félelmet nem ismerő hősnőjét, aki először megküzd a xenomorph-fal.

Weaver a torontói filmfesztiválon beszélt először arról, hogy mit gondol a sorozatról:

Nagyon élvezem. Amit csodálok benne, az az, hogy sokkal mélyrehatóbb a látóköre, mint egy egyszerű Alien-filmé. A világunkról szól és arról, hogy 100 év múlva mik és kik irányítják majd, és számomra ez telitalálat.

A színésznő kedveli az új karaktereket, például hibrid androidjait.

És a szörnyek, amiket behoz, egyszerűen rémisztőek. Olyan, mintha nem lenne elég problémánk az idegenekkel, van még 50 másik, amiktől lehet rettegni. El sem hiszem, hogy tévét nézek

– utalt a streamingen debütáló évadra.

